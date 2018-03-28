Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre, bir süreden bu yana bunalımda olduğu ifade edilen Yalçın Mıkçı, facebook hesabından, “İşte hayat sana gidiyorum. Biliyorum artık benitanıyan tanıyor zaten hiç kimselere zararım dokundu mu herhangi birisine şerefsizlik yaptım mı açık açık konuşun” ifadelerini yazdı. Mıkçı, kendisini tavukkümesinde iple asarak intihar eden 30 yaşındaki Yalçın Mıkçıolay hayatını kaybetti.

5 ay önce Huri Çelik ile dünya evine giren Yalçın Mıkçı’nın, ailesel sorunları olduğu iddia edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.