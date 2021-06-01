İşte Haziran ayı normalleşme adımları

Haber: N. HalidAltundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs-1 Haziran arasında uygulanan kademeli normalleşme dönemi sona erdi. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada Haziran ayı normalleşme adımlarını kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, Kabine Toplantısında alınan kararları şu şekilde sıraladı:

“Haziran ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi ve Cumartesi akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu ise Cumartesi 22.00 ile Pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani Pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek; saat 24.00’e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecektir.

Yaklaşık 1 buçuk aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde PAar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yarından(1 Haziran) itibaren çalışabilecektir.

Diğer işyerlerinin Pazar günü haricinde belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran’dan itibaren başlayabilecektir.

Üniversiteler 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecektir.

Spor kulüpleri genel kurullarının Haziran’ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran’ın ikinci haftasından itibaren gerçekleştirilebilecektir.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.”

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021, 00:27