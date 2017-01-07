Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek. İşte yayımlanan ayrıntılı ihraç listesi.
BOLU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Murat Dokuyucu (Emniyet Amiri)
Zafer Topkaya (Şube Müdürü)
Yunus Efe (Komiser)
Mükerrem Keleş (Komiser)
Bahattin Öztürk (Komiser)
Fatih Karcı (Komiser)
İsmail Uslu (Komiser)
Hüseyin Uzunal (Polis memuru)
Aşkın Şakrak (Polis memuru)
Cihan Şahin (Polis memuru)
Hacı Seçen (Polis Memuru)
Müdafa Ölçer (Polis Memuru)
Latif Ayaz (Polis Memuru)
M. Ali Alkan (Polis Memuru)
Erkan Ergül (Polis Memuru)
Veysi Gümüş (Polis memuru)
Kenan Açıkgöz (Polis Memuru)
Yasin Kanca (Polis Memuru)
Sefa Bican P(olis Memuru)
Cemalettin Küçük (Polis Memuru)
Mustafa Taşğın (Polis Memuru)
Osman Hançer (Polis Memuru
Feyzullah Çakmak (Polis Memuru)
Figen Çetin (Polis Memuru)
Bünyamin Tan (Polis Memuru)
Rıza Kıhtır (Polis Memuru)
Sabri Talay (Polis Memuru)
M. Fatih Avcı (Polis Memuru)
ADALET BAKANLIĞI
Nihat Sarıusta (T tipi kapalı ceza evi aşçı)
Alptuğ Koç (T tipi infaz koruma memuru)
İrfan Gökalp (F tipi infaz koruma memuru)
Oktay Çindemir (F tipi İnfaz koruma memuru)
Ömer Yılmaz (Denetimli serbestlik bürosu)
Ufuk Şensoy (Denetimli serbestlik bürosu)
Zeynep Emel (Psikolog)
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Nevin Çakır (Avukat)
İsa Kara (Orman Mühendisi)
Nevzat Özel (Orman Mühendisi)
KAMU HASTANELER BİRLİĞİ
Ahmet hamdi Dudak (Uzman Tabip)
Aysel Kargı (Uzman Tabip)
Engin Açıkel (Pratisyen Hekim)
Hidayet Kökkaya (Sağlık Memuru)
Ömer Yerlikaya (Şoför)
Zehra Karataş (Uzman Tabip Mudurnu)
DİĞER KURUMLAR
Nesrin Karabulutoğlu İşKurumu İş ve meslek danışmanı
Ömer Faruk Onay gelir uzman yardımcısı
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