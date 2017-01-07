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07 Ocak 2017 Cumartesi
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    • İşte ihraç listesi

    Kamudan ihraç edilen 8 bin 400 memurun isim listesi gece yarısı yayınlanan 679 sayılı KHK ile 6 Ocak 2017 tarih ve 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yer aldı. İlimizden çok sayıda kamu görevlisinin ismi listelerde bulunuyor.

    07 Ocak 2017 Cumartesi 01:07
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    İşte ihraç listesi
     Gece geç saatlerde yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilimiz de çok sayıda devlet memurunun kamu görevi ile ilişkisi kesildi. En geniş çaplı tasfiye İl Emniyet Müdürlüğünde yaşanırken, Kamu Hastaneler Birliği personeli birçok doktor ve memurun kurum ile ilişkisi kesildi. Orman işletmesinden Hastanelere, emniyet müdürlüğünden maliyeye kadar çok sayıda kurumdan toplam 46 personel devlet memurluğundan ihraç edildi. Konuya ilişkin resmi gazete, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı”  ibaresi yer aldı.

    Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek. İşte yayımlanan ayrıntılı ihraç listesi.

     

    BOLU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

    Murat Dokuyucu (Emniyet Amiri)

    Zafer Topkaya (Şube Müdürü)

    Yunus Efe (Komiser)

    Mükerrem Keleş (Komiser)

    Bahattin Öztürk (Komiser)

    Fatih Karcı (Komiser)

    İsmail Uslu (Komiser)

    Hüseyin Uzunal (Polis memuru)

    Aşkın Şakrak (Polis memuru)

    Cihan Şahin (Polis memuru)

    Hacı Seçen (Polis Memuru)

    Müdafa Ölçer (Polis Memuru)

    Latif Ayaz (Polis Memuru)

    M. Ali Alkan (Polis Memuru)

    Erkan Ergül (Polis Memuru)

    Veysi Gümüş (Polis memuru)

    Kenan Açıkgöz (Polis Memuru)

    Yasin Kanca (Polis Memuru)

    Sefa Bican P(olis Memuru)

    Cemalettin Küçük (Polis Memuru)

    Mustafa Taşğın (Polis Memuru)

    Osman Hançer (Polis Memuru

    Feyzullah Çakmak (Polis Memuru)

    Figen Çetin (Polis Memuru)

    Bünyamin Tan (Polis Memuru)

    Rıza Kıhtır (Polis Memuru)

    Sabri Talay (Polis Memuru)

    M. Fatih Avcı (Polis Memuru)

     
    ADALET BAKANLIĞI

    Nihat Sarıusta (T tipi kapalı ceza evi aşçı)

    Alptuğ Koç (T tipi infaz koruma memuru)

    İrfan Gökalp (F tipi infaz koruma memuru)

    Oktay Çindemir (F tipi İnfaz koruma memuru)

    Ömer Yılmaz (Denetimli serbestlik bürosu)

    Ufuk Şensoy (Denetimli serbestlik bürosu)

    Zeynep Emel (Psikolog)

     

    BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

    Nevin Çakır (Avukat)

    İsa Kara (Orman Mühendisi)

    Nevzat Özel (Orman Mühendisi)

     

    KAMU HASTANELER BİRLİĞİ

    Ahmet hamdi Dudak (Uzman Tabip)

    Aysel Kargı (Uzman Tabip)

    Engin Açıkel (Pratisyen Hekim)

    Hidayet Kökkaya (Sağlık Memuru)

    Ömer Yerlikaya (Şoför)

    Zehra Karataş (Uzman Tabip Mudurnu)

     

    DİĞER KURUMLAR

    Nesrin Karabulutoğlu İşKurumu İş ve meslek danışmanı

    Ömer Faruk Onay gelir uzman yardımcısı

    Anahtar Kelimeler: Kamudan, Ihraç, Edilen, 8, Bin

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