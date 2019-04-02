İşte İl Genel Meclisi üyeleri

Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu’da yerel seçimlerin tamamlanması ile beraber resmi olmayan verilere göre siyasi partilerinde rakamları da netleşmeye başladı. Bolu Belediye Başkanı ve belediye meclis üyelerinin ardından İl Genel Meclisi sonuçları da belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Ak Parti 16, CHP 5 ve MHP 2 olmak üzere İl Genel Meclisi koltuğu almayı başardı. İşte İl Genel Meclisi’ne giren isimler:

Bolu Merkez

1-Mazhar Bozoğlu (AK Parti)

2-Zerrin Yavuz Açıkalın (AK Parti)

3-Yaşar Yüceer (AK Parti)

4-Erhan Beykoz (CHP)

5-Bedri Pehlivan (CHP)

6-Erdal Tombak (CHP)

Dörtdivan

1-Şahin Serin (AK Parti)

2- Dursun Fidan (AK Parti)

Gerede

1- Mustafa Kemal Atay (AK Parti)

2-Üzeyir Ercivan (AK Parti)

3- Salih Acar (MHP)

Göynük

1- Mehmet Özkan (AK Parti)

2- Ali Karaoğlu (MHP)

Kıbrıscık

1-Ümit Doğangün (AK Parti)

2- Alaattin Karadoğan (CHP)

Mengen

1- Hüseyin Şenkan (AK Parti)

2- Eyüp Beşli (CHP)

Mudurnu

1- Salih Şener (AK Parti)

2- Yusuf Mintaş (AK Parti)

Seben

1- İsmail Akman (AK Parti)

2- Hüseyin Öztürk (AK Parti)

Yeniçağa

1- Tevfik Ay (AK Parti)

2- Erdoğan Yetkin (AK Parti)

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 14:25