İŞTE İL İL YENİ HAFTALIK VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mart – 12 Mart tarihlerine ait 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Paylaşımında “Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün” mesajına yer veren Bakan Koca’nın açıkladığı haritaya göre İstanbul, İzmir ve Ankara’daki vaka sayılarında yükseliş var. Bolu’daki vaka sayılarında ise küçük bir düşüş yaşandı.

BOLU 65,76'YE GERİLEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık verilere göre Bolu'da geçen hafta 100 binde 68.30 olan vaka sayıları azda olsa düşerek 65,76'ye geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısını paylaştı. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı. Öte yandan İstanbul'da 178.25, Ankara'da 68.53, İzmir de ise 78.57 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz hafta açıklanan verilerde 100 binde 83,10'dan 68.30 düşen ilimizde bu haftada düşüş devam etti. Çok büyük bir düşüş olmasada Sağlık bakanı Fahrettin Koca Bolu'da ki vaka sayılarını 65,76 olarak açıkladı. Bolu bu oranla turuncu listede yer almaya devam etti.

BİRÇOK İLDE ARTIŞ YAŞANDI

Bakan Koca’nın açıkladığı haritaya göre haftalık vaka sayısı Kırklareli’de 116.94’ten 137.12’ye, Tekirdağ’da 111.19’dan 121.64’e, Balıkesir’de 172.46’dan 257.60’a, Aydın’da 49.42’den 58.71’e, Antalya’da 82.05’ten 95.16’ya yükseldi. Haftalık vaka sayıları Kayseri’de 97.72’den 142.95’e Nevşehir’de 35.41’den 64.60’a, Kilis’te 163.17’den 255.62’ye çıktı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 10:01