İşte ilçe ilçe akaryakıt fiyatları

Haber: Aysun Beykoz

Motorinin litre fiyatında 2 gün önce 8 kuruşluk indirime gidildi. Pompa fiyatlarına ortalama 6 kuruş olarak yansıyan indirimin kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan Eşel Mobil Sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulmasında kullanılıyor. Gerçekleşen son indirimin ardından ilimiz ve ilçelerindeki akaryakıt fiyatlarında 1 ila 2 kuruşluk farklılıklar oluştu. Benzinin litre fiyatı ilimiz Merkezinde, Mudurnu, Yeniçağa ve Göynük ilçelerinde 6 lira 90 kuruş olurken, diğer ilçelerde ise 6 lira 91 kuruş olarak belirlendi. Motorin fiyatlarında ise 2 kuruşluk dalgalanmalar olurken, Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mengen ve Seben ilçelerinde 6 lira 48 kuruş; Dörtdivan, Mudurnu ve Yeniçağa’da 6 lira 47 kuruş, Göynük’te ise 6 lira 46 kuruş olarak belirlendi.