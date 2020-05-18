İşte ilimizdeki genç nüfus sayısı

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,6'sını oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023 yılında %14,8, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,9 ile Hakkari, en düşük olduğu il ise yüzde 12,6 ile Muğla oldu.

İLİMİZDEKİ GENÇ NÜFUS ORANI

TÜİK verilerine göre ilimiz Bolu’nun toplam nüfusu 2019 yılı sonu itibariyle 316 bin 126 iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 52 bin 585 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusumuzun yüzde 16,6'sını oluşturdu. Genç nüfusun 25 bin 839'unu erkek nüfus, 26 bin 746'sını ise kadın nüfus oluşturdu.

BÖLGE İLLERİ’NDE GENÇ NÜFUS

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerinden Kocaeli’de 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 284 bin 640 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 14,6' sını oluşturdu. Sakarya’da genç nüfus 161 bin 266 olurken genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,7'sini oluşturdu. Düzce’de genç nüfus 62 bin 529 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,9'unu oluşturdu. Yalova’da ise genç nüfus 38 bin 986 olurken genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 14,4'ünü oluşturdu.