Haber: Semih Baykal

İYİ insanlar iyi bir Türkiye için bir araya gelecek ve Türkiye iyi olacak sloganıyla 25 Ekim 2017 tarihinde Genel Başkanları Meral Akşener önderliğin de kurulan İYİ parti ülke genelinde teşkilatlanma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bolu’da kısa sürede il merkezinde ve ilçelerde Mehmet Aydın’ın kurucu başkanlığında teşkilatlarını tamamlayan İYİ Parti üye kayıtlarına tüm hızla devam ediyor. 9 Ocak 2018 tarihinde üye almaya başlayan partiye yaklaşık 22 gün gibi kısa sürede binlerce vatandaş üye oldu. İl merkezinde şu ana kadar 518 kişi partiye üye olurken, ilçelerde ise 709 kişi üye oldu. Toplamda da partinin üye sayısı bin 227’ye ulaştı.