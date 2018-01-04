Haber: Semih Baykal

Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracat rakamlarını açıkladığı tören sonrası çekilen fotoğraf çok tartışıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Bakan Yardımcısı Bolu eski Milletvekili Fatih Metin katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracatçılar toplantısına, toplantı sonrası çekilen fotoğraf karesi damgasını vurdu. Fotoğraf karesinde bulunan tek kadının erkekler tarafından arka sıralara atılması adeta alay konusu haline geldi. Fotoğraf karesinde erkeklerin arkasında sadece saçları görünen Düzcam Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu’nun pozitif ayrımcılık gereği bakanın yanında yer alması gerekirken arka sıralarda kalması kadınlara saygısızlık olarak algılandı.

Aynı karede Ekonomi Bakan Yardımcısı Bolu eski Milletvekili Fatih Metin’inde bulunması ve bu duruma müdahale etmemesi üzüntü yarattı.