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19 Mayıs 2017 Cuma
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    • İşte katil zanlısı

    Yaklaşık bir ay önce Kıbrıscık ilçesinde tarlasında çalışırken av tüfeğiyle vurularak öldürülen 77 yaşındaki Hamdi Beyde’nin katil zanlısı belirlendi. Katil zanlısı olan 67 yaşındaki Mehmet Akman’ın bulunamaması kafalarda soru işareti yarattı.

    19 Mayıs 2017 Cuma 15:34
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    İşte katil zanlısı

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu’nun Kıbrıscık İlçesi’nde öldürülen Hamdi Beyde’nin katil zanlısı yaklaşık bir aydır ne polis ne de jandarma tarafından bir türlü bulunamıyor. Cinayeti işleyen Mehmet Akman’ın, daha önceden bir kişiyi öldürmek ve 5 kişiyi de yaralamak suçundan sabıkalı olduğu, yıllarca cezaevinde yattığı öğrenildi. Beyde’yi öldürdükten sonra ilçeden firar eden katil zanlısı  Akman’ın 9 ay öncede Beyde’ye traktörle çarpıp yaralanmasına neden olduğu ve bu yüzden mahkemelik olduğu da tespit edildi.

    Beyde ailesi yaklaşık bir aydır firari olan Mehmet Akman’ın, Düzce ilinde saklandığını iddia ederek; “Olay günü aile büyüğümüz tarlaya çalışmaya gitmişti. Katil zanlısı tarlaya gelerek arabasının arka koltuğunda bulunan av tüfeğini çıkartarak bir el ateş edip aile büyüğümüzü olay yerinde öldürüp kaçtı. Bizler kısa sürede yakalanmasını beklerken bu cani katil elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bir başkasının da canını yakmasından korkuyoruz. Bir an önce yakalanıp adaletin önüne çıkıp hak ettiği cezayı almasını bekliyoruz” dediler.

    Katil zanlısının eşiyle de problemi olduğu ve eşinin evine yaklaşmama cezası verildiği, cinayet günü 3 tane görgü şahitlerinin bulunduğu belirlenirken, zanlının yakalanması için çalışma yapılmasının beklendiğini de dile getiren aile; “Katil zanlısı Düzce, Ereğli ve Karabük civarlarında görülmüş. Katilin resmini gören duyarlı vatandaşların polise ve jandarmaya ihbarda bulunmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundular. 

    Anahtar Kelimeler: Yaklaşık, Ay, Kıbrıscık, Ilçesinde, Tarlasında

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