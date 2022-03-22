İşte Kazım Konak’ın listesi!

Haber: Erdal Tanrıverdi
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının talimatları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde Bolu Merkez İlçe Yönetim Kurulunun yenilenmesine karar verilmişti. Kazım Konak başkanlığında yeniden bir liste hazırlanarak Genel Merkeze sunuldu ve onaylandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan başkan Kazım Konak, "Ülkemiz ve milletimiz adına tarihi bir dönüm noktası olan 2023 seçimleri öncesinde daha dinamik ve daha etkin kadroların oluşturulması yönünde aldığımız direktiflerin hemen ardından yeni yönetimi belirleme adına çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürüttük. AK Parti Genel Merkez yetkililerimiz, İl Koordinatörlerimiz, İl Başkanımız ve Milletvekillerimiz ile yaptığımız istişareler neticesinde belirlenen isimlerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Hızlı ve yoğun şekilde yaptığımız görüşme ve değerlendirmeler sonrasında yeni yönetim kurulumuzu oluştururup Genel Merkezi’mizin takdirine sunduk. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’mızın belirlediğimiz yönetimi onaylaması ile yeni Merkez İlçe Yönetim Kurulumuz resmen oluşturuldu.
Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti davasına hizmet eden ve bizlerle birlikte yol yürüyen dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden AK gönüllülere Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.
AK Parti Bolu Merkez İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu.
ASİL
1 KAZIM KONAK
2 ENGİN ALEMDAR
3 EKREM ÇETİNKAYA
4 HALUK YERLİKAYA
5 HANDE GÜLDEREN
6 CANAN AKBAY
7 ÜMİT TOMURCUKGÜL
8 ERDEM YILMAZ
9 ALİ YILDIZ
10 METİN EYMÜR
11 MEHMET ARSLAN
12 MURAT ER
13 YAKUP ERDOĞAN
14 MEHMET YÜKSEL
15 AYŞE ATILGAN
16 NUH ALİ SAĞIR
17 İBRAHİM ORUÇOĞLU
18 TAHSİN SEÇKİN
19 CİHAN YAVUZ
20 EFE OKAN BAŞARAN
21 AHMET YASİR KARAKÖSE
22 NAGİHAN YAMAN
23 ADNAN AKGÜN
24 MEHMET ALİ ÇAMLIBEL
25 TUĞBA ÖZBAY
26 ÖZDEN ÇAVUŞOĞLU
27 BÜLENT HİTİT
28 SEDAT BOZOĞLU
29 HAYRETTİN PULATLI
30 AYŞE ÖZATA
YEDEK
1 MUSTAFA ÇAKICI
2 KEMAL ÇALIŞIR
3 İLKER DUMAN
4 NUMAN ALTUN
5 TENZİLE KURTARAN
6 ADEM İPEK
7 KASIM ELARSLAN
8 İSMAİL GÜNEÇ
9 VEYSEL ÇELEBİ
10 MUSTAFA BAYRAKTAR
11 ARİF ESEN
12 EMRULLAH BİLEN
13 YÜKSEL ESEN
14 AHMET SEYHAN
15 YILMAZ AKAY