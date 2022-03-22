İşte Kazım Konak’ın listesi!



Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının talimatları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde Bolu Merkez İlçe Yönetim Kurulunun yenilenmesine karar verilmişti. Kazım Konak başkanlığında yeniden bir liste hazırlanarak Genel Merkeze sunuldu ve onaylandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan başkan Kazım Konak, "Ülkemiz ve milletimiz adına tarihi bir dönüm noktası olan 2023 seçimleri öncesinde daha dinamik ve daha etkin kadroların oluşturulması yönünde aldığımız direktiflerin hemen ardından yeni yönetimi belirleme adına çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürüttük. AK Parti Genel Merkez yetkililerimiz, İl Koordinatörlerimiz, İl Başkanımız ve Milletvekillerimiz ile yaptığımız istişareler neticesinde belirlenen isimlerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Hızlı ve yoğun şekilde yaptığımız görüşme ve değerlendirmeler sonrasında yeni yönetim kurulumuzu oluştururup Genel Merkezi’mizin takdirine sunduk. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’mızın belirlediğimiz yönetimi onaylaması ile yeni Merkez İlçe Yönetim Kurulumuz resmen oluşturuldu.

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti davasına hizmet eden ve bizlerle birlikte yol yürüyen dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden AK gönüllülere Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

AK Parti Bolu Merkez İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu.

ASİL

1 KAZIM KONAK

2 ENGİN ALEMDAR

3 EKREM ÇETİNKAYA

4 HALUK YERLİKAYA

5 HANDE GÜLDEREN

6 CANAN AKBAY

7 ÜMİT TOMURCUKGÜL

8 ERDEM YILMAZ

9 ALİ YILDIZ

10 METİN EYMÜR

11 MEHMET ARSLAN

12 MURAT ER

13 YAKUP ERDOĞAN

14 MEHMET YÜKSEL

15 AYŞE ATILGAN

16 NUH ALİ SAĞIR

17 İBRAHİM ORUÇOĞLU

18 TAHSİN SEÇKİN

19 CİHAN YAVUZ

20 EFE OKAN BAŞARAN

21 AHMET YASİR KARAKÖSE

22 NAGİHAN YAMAN

23 ADNAN AKGÜN

24 MEHMET ALİ ÇAMLIBEL

25 TUĞBA ÖZBAY

26 ÖZDEN ÇAVUŞOĞLU

27 BÜLENT HİTİT

28 SEDAT BOZOĞLU

29 HAYRETTİN PULATLI

30 AYŞE ÖZATA

YEDEK

1 MUSTAFA ÇAKICI

2 KEMAL ÇALIŞIR

3 İLKER DUMAN

4 NUMAN ALTUN

5 TENZİLE KURTARAN

6 ADEM İPEK

7 KASIM ELARSLAN

8 İSMAİL GÜNEÇ

9 VEYSEL ÇELEBİ

10 MUSTAFA BAYRAKTAR

11 ARİF ESEN

12 EMRULLAH BİLEN

13 YÜKSEL ESEN

14 AHMET SEYHAN

15 YILMAZ AKAY