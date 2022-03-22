İşte Kazım Konak’ın listesi!

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak’ın yeniden düzenlenerek hazırlanan Bolu Merkez İlçe Yönetim Kurulu listesi için Genel Merkezden onay geldi.

İşte Kazım Konak’ın listesi!


Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının talimatları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde Bolu Merkez İlçe Yönetim Kurulunun yenilenmesine karar verilmişti. Kazım Konak başkanlığında yeniden bir liste hazırlanarak Genel Merkeze sunuldu ve onaylandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan başkan Kazım Konak, "Ülkemiz ve milletimiz adına tarihi bir dönüm noktası olan 2023 seçimleri öncesinde daha dinamik ve daha etkin kadroların oluşturulması yönünde aldığımız direktiflerin hemen ardından yeni yönetimi belirleme adına çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürüttük. AK Parti Genel Merkez yetkililerimiz, İl Koordinatörlerimiz, İl Başkanımız ve Milletvekillerimiz ile yaptığımız istişareler neticesinde belirlenen isimlerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Hızlı ve yoğun şekilde yaptığımız görüşme ve değerlendirmeler sonrasında yeni yönetim kurulumuzu oluştururup  Genel Merkezi’mizin takdirine sunduk. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’mızın belirlediğimiz yönetimi onaylaması ile yeni Merkez İlçe Yönetim Kurulumuz resmen oluşturuldu. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti davasına hizmet eden ve bizlerle birlikte yol yürüyen dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden AK gönüllülere Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

AK Parti Bolu Merkez İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu.

ASİL

1    KAZIM KONAK

2    ENGİN ALEMDAR

3    EKREM ÇETİNKAYA

4    HALUK YERLİKAYA

5    HANDE GÜLDEREN         

6    CANAN AKBAY         

7    ÜMİT TOMURCUKGÜL

8    ERDEM YILMAZ

9    ALİ YILDIZ

10    METİN EYMÜR

11    MEHMET ARSLAN

12    MURAT ER

13    YAKUP ERDOĞAN

14    MEHMET YÜKSEL

15    AYŞE ATILGAN         

16    NUH ALİ SAĞIR         

17    İBRAHİM ORUÇOĞLU         

18    TAHSİN SEÇKİN         

19    CİHAN YAVUZ         

20    EFE OKAN BAŞARAN         

21    AHMET YASİR KARAKÖSE         

22    NAGİHAN YAMAN         

23    ADNAN AKGÜN         

24    MEHMET ALİ ÇAMLIBEL         

25    TUĞBA ÖZBAY         

26    ÖZDEN ÇAVUŞOĞLU         

27    BÜLENT HİTİT         

28    SEDAT BOZOĞLU         

29    HAYRETTİN PULATLI         

30    AYŞE ÖZATA

YEDEK

1    MUSTAFA ÇAKICI

2    KEMAL ÇALIŞIR         

3    İLKER DUMAN         

4    NUMAN ALTUN

5    TENZİLE KURTARAN

6    ADEM İPEK         

7    KASIM ELARSLAN

8    İSMAİL GÜNEÇ

9    VEYSEL ÇELEBİ         

10    MUSTAFA BAYRAKTAR         

11    ARİF ESEN         

12    EMRULLAH BİLEN         

13    YÜKSEL ESEN         

14    AHMET SEYHAN         

15    YILMAZ AKAY

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