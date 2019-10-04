Haber: BMA

Göreve geldiği günden bugüne Kıbrıscık’ın gelişmesi, tanıtılması ve kültürünün yaygınlaştırılması adına çalışmalar yürüten Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, bu kapsamda daha önce ilçede bir çalıştay gerçekleşmişti. Bolu ve çevre illerden gelen akademisyenler, STK başkanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen çalıştayda ilçenin kültürü ve tanıtımı ele alınmıştı.

İlçenin tanıtımı ve kalkınması yönünde çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Emin Tekemen, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile işbirliği içerisinde bir sempozyum düzenleme kararı aldı. Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kıbrıscık Belediyesi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa düzenleyeceği Kıbrıscık Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu, Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilecek. 31 Ekim, 1-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Kıbrıscık’ta düzenlenecek sempozyum ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Emin Tekemen, “Tüm Kıbrıscıklı hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. İşte Kıbrıscık bu diyebilmek için el ele bunu da başarırız” dedi.