Haber: Semih Baykal

İlimiz Mudurnu İlçesinde 2017 yılında yapılan faaliyetlerle ilgili Kaymakam Efecan Şahin şu açıklamayı yaptı; “ 2017 yılı merkez ve köylerimizde yürütülen hizmetler açısından çok verimli bir yıl olmuştur. “İki günü eşit olan ziyandadır” anlayışı içerisinde yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber halkımızın da desteğiyle çalışmalarımız son sürat devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde İlçemizde bazı yatırımlar tamamlanırken bir kısım yatırımlar devam etmekte olup, yeni yatırımların hazırlık aşamalarında da önemli mesafeler kat edilmiştir. Mudurnu’muzun mevcut potansiyelinin gerek tarım ve sanayide, gerek hizmet sektöründe daha iyi değerlendirilebilmesi için her türlü çalışmayı paydaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Bunu en iyi şekilde değerlendirerek ilçemizi hak ettiği konuma ulaştırmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. İlçemizde yapılan bu çalışmalarla hem siz vatandaşlarımızın hem de ülkemizin refahını ve hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz.

1-GENEL İDARE HİZMETLERİ

Güzel bir gelecek, ancak nitelikli nesiller yetiştirmekle mümkün olacaktır. Unutmayalım ki, güçlü yarınlara ancak eğitimli genç nesiller ile ulaşabiliriz. Mudurnu’da geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretim kalitesini üst düzeye çıkaracak çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında, Mudurnu TOKİ bölgesinde 12 derslikli İlkokul ve 16 derslikli İmam Hatip Ortaokulu yapımı Orman İşletme Müdürlüğünden geçici tahsisli 30657 m² arazi üzerine planlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. İhalesi yapılan 4. Etap TOKİ bölgesinde 24 derslikli bir okul yapım planı mevcut olup; TOKİ binalarıyla beraber yapılması beklenmektedir. Çok Programlı Anadolu Lisesi ve müştemilatı güçlendirme kapsamına alınmış olup bu konuda çalışmalar devam etmektedir. İlçemizdeki tüm okullarımızın kamera ihtiyacı karşılanmıştır. İlçemizdeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kurulduğunda okullarımızdaki kamera sistemlerinin entegre çalışmasının başlanması hedeflenmektedir.2017 yılında Feruz Köyü Deliceler Mahallesi Camii, Bekdemirler Köyü Akçaalan Mahallesi Camii, Karamurat Köyü Tatatarlar Mahallesi Camii, Sarpucuk Köyü Ekincik Mahallesi Camii, Tavşansuyu Köyü Şabanlar Mahallesi Camii, Pelitözü Köyü Camii, Avdullar Köyü Camii, Yaylabeli Köyü Camii ve Gürçam Köyü Köseler Mahallesi Camii inşaatı çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanında: Buzağı Desteklemesi (508 üretici) 1.dönem 1.198.650,oo TL, (1470 üretici) 2.dönem 2.439.410,oo TL, 2017 Anaç Koyun, Keçi Desteklemesi 135 yetiştirici 253.375,oo TL, 2017 Su Ürünleri Desteklemesi 78.574,oo TL, 2017 Çiğ Süt Üretimi Destekleri 589.000,oo TL, 2017 Arılı Kovan Desteklemesi 21.720,oo TL, 2017 Genç Çiftçi Proje Destekleri 31 çiftçi 930.000,oo TL, 2017 Mazot Gübre Desteklemesi 1.678.784,46 TL, 2017 Yem Bitkileri Desteklemesi 898.484,oo TL destek verilmiştir. Ekonominin vazgeçilmez temel unsuru üretimdir. Üretim anlamında ilçemizde çok önemli bir yere sahip olan Yıldız Entegre, Arbil Helva, Taşkesti Su, Abant Süt, Birinci Süt, Abant Un ve Ores tavukçuluk tesisleri ile Turizm ve Hizmet sektöründe çalışan Sarot Termal, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Hizmet ve Turizm sektöründe ilçemiz Ilıca köyünde 350 yataklı 4 yıldızlı otel, Sarot Turizm Otelcilik Gay.Taah.San.Tic.A.Ş. tarafından işletilmektedir. Taşkesti Beldesinde, Sarot Termal Gayrimenkul Turizm İnş.Taah. Aş tarafından; 400 daire, (10400 devre mülk) 6255 m2 sosyal tesis ve 2 adet yarı açık yüzme havuzu bitirilmiş, Sarot Palace Rezidans 7 kat 400 daire (10400 devre) projesi 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Sarot Country 186 villa inşaatı bitmiş, 750 villa proje aşamasındadır. Mudurnu İlçemizde, Burj Al Babas Termal Turizm Paz.İnş.Taah.Ltd.Şti. tarafından, 360 villa, 1180 bağımsız bölüm (30680 devremülk), içinde 100 yataklı 4 yıldızlı otel, alışveriş merkezi, sosyal tesis ve külliye bulunmakta olup inşaatlar devam etmektedir.

TAŞKESTİ BELDESİNE ACİL HİZMET BİNASI

Sağlık alanında ilçemiz Taşkesti Beldesinde toplamda 2.155 m² alana 2011,68 m² kapalı alan 1005,84 m² oturum alanına sahip 112 Acil Servis Hizmet Binasının 12.11.2017 tarihinde temeli atılmış olup tahmini 240 iş günü sonrasında bitecek şekilde yapımına başlanmıştır. Tahmini bitiş süresi 11.08.2018’dir. Blok sayısı 1 kat sayısı 2’dir. İhale bedeli 1.888.000,00 TL’dir. Acil Hizmet Binasında 2 tane ASM doktoru ve 1 acil sağlık hizmetleri ekibi görev yapacaktır. Ayrıca İlçemize yapılması planlanan yeni Mudurnu Devlet Hastanesi 6800 m² İlçe Özel İdare Şantiyesi arazisine 3500 m² kapalı alana yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı Sağlık yatırımları Müdürlüğü tarafından yapılacak olan hastane binası yapımına Nisan ayı sonu gibi başlanması düşünülmektedir. Mudurnu Devlet Hastanesi Binasının ihalesi 07.03.2018 tarihinde yapılmış olup, ihale kesinleşme sürecindedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmetleri etkin bir şekilde yürütülmeye devam etmiş olup, muhtaç durumda bulunan kişilere engelli aylığı, yaşlı aylığı, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailesi yardımları, ev yapım ve onarım yardımları, gıda ve yakacak yardımları başta olmak üzere 3.992.470,51 TL yardım dağıtılmıştır. Yine Sosyal Konut Projesi kapsamında; ilçemizde yardıma muhtaç 29 aileye 64.844.30 TL barınma amaçlı yardım ve 12 aileye 27.500,00 TL afet (yangın) yardımı yapılmıştır.

2-KÖYE YÖNELİK HİZMETLER

Öncelikle kurum amirleriyle birlikte 70 köyümüzü ziyaret ederek vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyerek çözüme kavuşturmak için azami gayret sarf ettik. Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi tarafından, 2017 yılı içerisinde 70 köyümüzde önemli altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2017 KÖYDES Projesi çerçevesinde yol ve içme suyu programında bulunan işlerin ihalesi yapılmış, işlerin çoğunluğu bitirilmiş bir kısmı halen devam etmektedir. KÖY YOLLARI; A-Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından yapılan Hizmetler: a)KÖYDES ödeneğiyle yapılan işler 1-Sıcak Asfalt: 2017 yılında 5 Km sıcak asfalt için 933.025 TL ayrılmıştır. -Abant Gölcük Taşkesti yolu arasına 500 metre tamamlandı. - Karataş Köyü Merkez ve Kepez Mahallesi Köy içi yollarının Bolu Devlet Karayoluna bağlanması 2 Km, tamamlandı. -Güveytepe Köyü Yenimahalle köy içi yoluna 2,5 Km sıcak asfalt yapım işi projeleri hazırlanmış ihale yapılmış, köy içinde içme suyu çalışması yapıldığından iş 2018 bahar dönemine bırakılmıştır. 2-Birinci Kat Asfalt: 2017 Yılında 1.370.850 TL ödenek ayrılmıştır. -Kacık Köyü Merkez Mahalle 3 km : 123.433,00 TL Bitti -Dağyolu Küsem-Gebem Mah. 3 km: 150.000,00 TL 2018 yılına bırakıldı. -Vakıfaktaş Köyü İmamlar Mahallesi 4 km: 200.000,00 TL Bitti -Pelitözü Köyü Merkez-Yukarı-Gedikler Mah. 3 km: 150.000,00 TL 2018 yılında bırakıldı. -Kurtlar Köyü Merkez Mah. 4 km:200.000,00 TL Bitti. Beyderesi Köyü Osmançavuşlar Mah. 2 km:70.000,00 TL 2018 yılına bırakıldı. Uzunçam Köyü Merkez Mah. 2 km:100.000,00 TL Bitti. Gölcük Köyü Merkez Harmanseki Abant bağlısı 4 km:200.000,00 TL Bitti. Örencik-Samat arası 1 km:50.000,00 TL 2018 yılına bırakıldı. Örencik-Samat-Delice- Çepni-Alpagut-Bulanık ve Sarıyer 8 köy ve bağlıları Sanat yapımı İşi:100.000,00 TL Büz alımı yapıldı. 3-2016 KÖYDES artan ödenekten yapılan I. Kat asfalt: 600.000,00 TL, Elmacıkdere I. kat asfalt:1 Km Bitti. İğneciler I. kat asfalt: 2 Km Bitti. Gökören I. kat asfalt: 3 Km Bitti. Ordular Nallıhan Yolu Bağlısı I. kat asfalt: 3 Km Bitti. Gelinözü Alıç I. kat asfalt: 3 Km Bitti.

B-İl Özel İdaresi Tarafından Yapılan Hizmetler: 1-II. kat asfalt yapımı işi Bu köylerimizden; Karşıköy 5.4 km, Göllüören- 3.8 km, Çepni 5 km, İğneciler-1.3 km, Elmacıkdere-1.2 km, Gökören- 4 km, Ekinören 3.4 km, Gürçam –Ordular grup yolu-1.9 km, (Toplam 26 km) 2017 yılında tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 2-Stabilize Çalışmaları: Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan 1. Kat asfalt yapım işi İl Özel İdaresine yaptırıldığından, bu yolların tamamının altyapı dolgu işlemleri yapılmıştır. Ayrıcı, yolları stabilize olan köylerimizin yollarının iyileştirme çalışmaları da aralıksız sürdürülmektedir. Köylerimizde köy içi, mezarlık yollarının da bakımları sürdürülmektedir. 3-Yama Çalışmaları: İlçemize bağlı asfaltı bozulan 33 köy ve grup yolunda 143 Km. yol iyileştirilmiş, bu yollarda 1800 Ton Rotmiks (Asfalt Yaması) kullanılmıştır.

İÇME SUYU ÇALIŞMALARI:

Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Yaptırılan; Samat Köyü Merkez ve Dere Mahalle İsale Yapımı: 277.851,00 TL, Samat isale hattının % 85 tamamlandı. Terfi Hattı kaldı. Göncek Köyü Merkez Mahalle İsale Yapımı:100.000,00TL, İsale hattı döşendi % 85 bitti, terfi binası kaldı. Güveytepe Köyü Merkez ve Yeni Mah İsale Yapımı:200.000,00TL, İsale hattı bitti % 100 tamamlandı. Depo Yapılan Köyler: İhalesi yapılmış olup iş devam etmektedir. Sırçalı Köyü 50 m3 Depo Yapımı: 80.000,00 TL Bitti. İğneciler Köyü 30 m3 Depo Yapımı: 40.000.00 TL Bitti. Ekinören Köyü 30 m3 Depo Yapımı:40.000.00 TL Bitti. Tavşansuyu Köyü Sığırlık Mahallesi Depo Yapımı:40.000.00 TL Devam Ediyor. Kovucak Köyü Şemsi ve Aşağı Mh 30*20 m3 Depo Yapımı: 70.000.00 TL Bitti. Ortaköy Çay ve Süvey Mah 30 m3 iki adet Depo Yapımı : 80.000.00 TL Bitti. Beyderesi Köyü Alanbaşı Osmançavuşlar Mah 30*20 m3 Depo Yapımı:60.000.00 TL Bitti. Dodurga Köyü Merkez Mahalle 50 m3 Depo Yapımı:80.000.00 TL Bitti. Fındıcak Köyü Sarıcalar ve Merkez Mah 30 m3 iki adet. Depo Yapımı:60.000.00 TL Bitti. Samsaçavuş Köyü Karapaşalar Mah. 20 m3 Depo Yapımı: 20.000.00 TL Devam Ediyor. Avdullar Köyü Ova Mahallesi 30 m3 Depo Yapımı:40.000.00 TL Bitti. Harita yapım işi:44.650,00 TL Özel idareye aktarıldı. Trafik İşaret Levhaları Alımı:22.325,00TLÖzel idareye aktarıldı. İl Özel İdaresinden Ayrılan Paylarla Yapılan İçmesuyu İşleri: Delice köyü 7.500,00 TL Bostancılar Köyü 7.500,00 TL, Samat Köyü 7.500,00 TL ve Mangırlar Köyü 7.500,00 TL olmak üzere toplam 30.000,00 TL ödenek içme suyu tesisleri bakım ve onarım giderlerine ayrılmış olup ilgili köy muhtarlıklarının köy hesaplarına yatırılarak işin tamamlanması sağlanacaktır. Karşıköy İçme suyu bakım onarımı işi için 10.000,00 TL ödenek ayrılmış, iş muhtarlık tarafından bitirilmiştir. Pelitözü Köyü Depo Bakım onarım işi için ilgili muhtarlığa 15.000,00 TL ödenek ayrılmış olup iş muhtarlık tarafından bitirilmiştir. Dodurga Köyü İçme suyu boru alım işi 30.000,00 TL ayrılmış olup bu borular satın alınarak ilgili köy muhtarlığına teslimi yapılmıştır. Uğurlualan Köyü içme suyu 60.000,00 TL ödenek ayrılmış olup ihalesi tamamlanmıştır. Karataş Köyü içme suyu sondaj pompası işi için 13.000,00 TL ödenek ilgili muhtarlığa ayrılmış olup iş bitirilmiştir. Bekdemirler Köyü 50 m3 depo yapım işi 65.000,00 TL’ye ihale edilmiş olup iş devam etmektedir. Klorlama cihazları bakım onarımı için 15.000,00 TL ödenek ayrılmış olup iş devam ediyor.

KANALİZASYON ÇALIŞMALARI: 220.000,00 TL ödenek Kanalizasyon Yapım işi için İl Özel İdaresi tarafından Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aktarılmıştır. 5 köyümüzün kanalizasyon ile ilgili problemi çözülmektedir. Karataş: Kanalizasyon Bitti. Dedeler Kanalizasyon Bitti. Taşçılar Kanalizasyon Bitti. Dereçetinören Kanalizasyon Bitti. Çamyurdu Kanalizasyon Devam Ediyor (% 80 tamamlandı)

KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI:

Köylerimizin cami ve köy konaklarının önleri başta olmak üzere toplanma alanlarının kilitli parke taşı yapılmak suretiyle güzel bir görünüme kavuşması için 2017 yılı İl Özel İdaresi katkı paylarından; İlçemize bağlı 8 köyümüze 2.000 m² kilitli parke taşı alımı yapılması planlandı. Bu iş için Bolu Belediyesinden Kilitli Parke taşı alımı 22.000,00 TL’ye yapılmış olup taşıma işlemi tamamlanmıştır.

KLORLAMA CİHAZI ( Ayrılan Ödenek 150.000,00 TL)

46 adet köy içme suyu depomuza klorlama cihazı alım ihalesi yapılarak yerlerine takılmış iş bitirilmiştir.

KAMELYA YAPIM İŞİ ( Ayrılan Ödenek 50.000,00 TL)

10 adet köy de kamelya alım ihalesi yapılarak yerlerine takılma işlemi bitirilmiştir.

ÇOCUK OYUN PARKLARI YAPIM İŞİ ( Ayrılan Ödenek 70.000,00 TL)

10 adet köyümüze çocuk oyun grubu satın alınmış ve yerlerine kurulumu bitirilmiştir.

SANAT YAPISI, KÖY KONAKLARI VE DİĞER HİZMETLER; Köye yönelik hizmetler kapsamında köylerimizin alt yapı eksikliklerinde kullanılmak üzere İlçe Özel İdaresinde bulunan 2 adet greyder, 2 adet kepçe 1 adedi lastik tekerlekli yükleyici, 7 adet kamyon, 1 adet ekskavatör, 1 adet yama robotu,1 adet küçük yama silindiri ve 1 adet treyler ile yıl boyu aralıksız köylerimize hizmet etmeye devam etmiştir. Yaklaşık 100 km köy yolumuzun rotmiks yama, bakım onarımı ve 50 km stabilize yol çalışmaları ile birlikte su ve kanalizasyon tesislerinin tamir ve bakım işleri yapılmıştır. Köye yönelik hizmetler için kullanılan iş makineleri ve hizmet araçları ile yapılan çalışmalarda 208.507 litre akaryakıt kullanılmıştır.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile yapılan protokoller ile de Köylere Hizmet Götürme Birliğince aşağıda yer alan hizmetler yerine getirilmeye çalışılmış, çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

Muhtelif Köylere Nakdi Yardım 53.000,00 TL köylerimizin hesaplarına aktarıldı. Muhtelif Köylerimize Nakdi Yardım 190.000,00 TL ödenekler ilgili muhtarlıkların hesaplarına aktarılmıştır. Bekdemirler Köyü Kanalizasyon yapım işi 75.000,00 TL ayrılmış olup ihale aşamasındadır. Ordular-Uğurlualan HİS Göleti 200.965,00 TL ihalesi tamamlanmış işe 2018 yılı itibari ile başlanacaktır. Ortaköy istinat duvarı yapım işi için 15.000,00 TL ödenek ayrılmış iş muhtarlık tarafından bitirilmiştir. Kilözü Köyü V kanal yapım işi için 17.000,00 TL ödenek ayrılmış olup iş devam etmektedir. Gelinözü Köyü istinat duvarı yapım işi için ilgili köy muhtarlığına 5.000,00 TL ödenek ayrılmış olup iş muhtarlık tarafından yaptırılmaktadır. Munduşlar Köyü Sosyal tesis bakım ve onarım işi için 10.000,00 TL ödenek ayrılmış olup iş ilgili muhtarlık tarafından yapılmaktadır. Yaylabeli Köyü Karaağaç Mahallesi köy yolu istinat duvarı yapım işi için 15.000,00 TL ödenek ayrılmış olup iş ilgili muhtarlık tarafından yapılmaktadır. Uğurlualan Köyü çeşme yapım işi için ilgili muhtarlığa 10.000,00 TL ödenek ayrılmış iş muhtarlık tarafından yapılmaktadır. Beyderesi Köyü Alanbaşı Mahallesine şadırvan yapım işi için 5.000,00 TL ödenek ayrılmış olup iş ilgili muhtarlık tarafından yapılmaktadır. Dereköy Bayram yeri işi için 5.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Güveytepe Köyü şadırvan ve tuvalet yapım işi için 10.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yukarıda sayılan hizmetlerin ödeneğinin temininde ve hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde ve yapılmasında emeği geçen başta Bolu Valimiz Sayın Aydın BARUŞ’a, Milletvekillerimize, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, İl Genel Meclis Üyelerimize, İlçe Özel İdaresi ve Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışanlarına, muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”