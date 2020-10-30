İşte muhtar dediğin böyle olur

Haber:Erdal Tanrıverdi

10 Mahalle Muhtarı felaketin yaşandığı Kuzfındık köyüne giderek geçmiş olsun dileklerini iletti. Muhtarlar, Mahallelerinde toplamış oldukları başta gıda malzemesi olmak üzere birçok yardım malzemelerini köylülere teslim ederek felaketin yaralarını bir nebze olsun sarmaya çalıştı. Tepecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, "Hafta sonu Kuzfındık Köyünde yaşanan 12 ev, ahır ve samanlık ile tüm kışlık erzakları zarar gören vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlattık. Devletimiz yaraları sarmaya başladı ve en kısa sürede inşallah saracaktır. Bu zor günde biz de Merkez mahalle muhtarları ve Tepecik Mahallesi sakinleri olarak vatandaşlarımızın dertlerine azda olsa derman olmaya çalıştık” ifadelerine yer verdi.

Yangından zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattıklarını dile getiren İzzet Baysal Mahallesi Muhtarı, Erkan Mutlu, “10 Mahalle muhtarlarımız ile birlikte felaketin yaşandığı Kuzfındık Köyüne giderek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yine muhtar arkadaşlarımızla birlikte mahallelerimizde toplamış olduğumuz başta gıda malzemesi olmak üzere birçok yardım malzemelerini köylülerimize teslim ederek acılarına ortak olduk. Bu vesile ile başta muhtarlığımızı hiç yalnız bırakmayan, destek veren İzzet Baysal Mahallesindeki komşularım olmak üzere emeği geçen tüm muhtar arkadaşlarıma teşekkür eder saygılar sunarım. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.

Kuzfındık Köyüne yardım toplayan mahallelerimiz ve muhtarları şöyle; Tepecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, İzzet Baysal Mahallesi Muhtarı, Erkan Mutlu, Dodurga Mahallesi Muhtarı Sabri Şenel, Sarıcalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yıldırımer, Seyit Mahallesi Muhtarı İlhami Otacıoğlu, Umutkent Mahallesi Muhtarı Nuray Akmaz, Karaçayır Mahallesi Muhtarı Cengiz Aydoğan, Alpagut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı, Salıbeyler Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaman ve Karaköy Mahallesi Muhtarı Fatih Mülayın.

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