Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde nüfusların açıklanmasının ardından akıllarda beliren 'Türkiye'de nüfusa kayıtlı kaç Suriyeli var?" sorusu edinilen bilgiler doğrultusunda cevap buldu. Öğrenilen bilgilere göre Türkiye'de kendini nüfusa kaydettirmiş 2 milyon 8 yüz 96 bin 633 Suriyeli var. Bolu'da ise açıklanan rakamlarda kendini nüfusa kaydettirmiş 1080 tane Suriyeli olduğu öğrenildi. Bu rakam aynı zamanda Bolu nüfusunun yüzde 0,37'sini oluşturduğu tabloya yansıdı. Aynı zamanda Bou bu rakamlar ile beraber Türkiye genelinde 19. sırada yer aldı.