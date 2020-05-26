İşte o afiş...

Haber: C. Kutay Alkan

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan afişte cemaate, cami avlularında maskelerini çıkarmamaları, kurallara uymaları bildirildi. Herkesin kendi seccadesi ile camiye gelmesi istendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.

Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.