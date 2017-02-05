ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

FETÖ/PDY kapsamında tutuklanan Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı İsmail Güneşer’in avukatı kendisi gibi Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olan ve aynı zamanda Kırıkkale Barosu Avukatlarından Hüseyin Güneşer’in kardeşi olduğu belirlendi. Güneşer’in ayrıca gözaltı süresinin 3 gün olduğu öğrenildi. 8 Subayı ise Bolu Barosu avukatları 1 zanlı subayı da Ankara Barosu Avukatları savunacak.

TUTUKLU SUBAYLAR

İsmail Güneşer(Gaziantep Ceza İnfaz Kurumunda), Veli Ceylan, Nuri Kıyak, (Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda) tutuklu bulunuyorlar. Diğer zanlılar ise Murat Gelen, Mustafa Gürlü, İbrahim Arslan, Burak Civelek, Ümit Birinci, Vahit Sergici ve Ahmet Üney.

DELİLLER

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından hazırlanan iddianamenin 3’üncü ve dördüncü sayfasında deliller tek tek sıralandı. Deliller şu şekilde belirtildi; “Sıkıyönetim direktifi” konulu yurtta sulh konseyinin ……sayılı, Yurtta Sulh Konseyi Başkanı imzalı yazı, Şüpheli savunmaları, Şüpheliler hakkında yapılan arama el koyma ve gözaltı karar ile tutanakları, Bylock kayıtları, MASAK yazıları, Bank Asya yazıları, Bolu TEM Şube Müdürlüğünün araştırma tutanakları, Tanık beyanları, kamera kayıtları, Tugay disiplin soruşturma inceleme raporu, mesaj emirleri ve ekleri, Valilik yazası, İhbar tutanakları, Tutulan tutanaklar ve gelen müzekkere cevapları, Adli emanet makbuzları ile Nüfus ve adli sicil kayıkları olmak üzere 13 delil maddesi açıklandı.

GÜNEŞER İÇİN NELER SÖYLEDİLER

İddianamenin 54 ile 58’inci sayfalarında yer alan şok detaylar şöyle;

1- Şüpheli İsmail GÜNEŞER için;

Şüphelinin darbe teşebbüsü olayı ile ilgili olarak yukarıda ayrıntısı belirtilen İl Sıkıyönetim Komutanları adı altında yayınlanan listede sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak belirlendiği, aynı listenin ekinde Mahkemelerin görevlendirme listesinin de bulunduğu,

Şüpheli İsmail Güneşer'in Bolu 2. Komando Tugay Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesi ile görev yaptığı ve olay tarihinde Hakkari'de geçici görevli olarak bulunduğu ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca göz altına alındığı,

16.07.2016 tarihli Hakkari Valisi ve Hakkari Emniyet Müdürünün tuttuğu tespit tutanağına göre "Türk Silahlı Kuvvetleri İçerisindeki PDY/FETÖ'nün gerçekleştirmeye teşebbüs ettiği darbe girişiminin önlenmesi amacıyla polis evinde oluşturulan kriz merkezinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Tekilaslan'a ait GSM hattından, Hakkari Valisinin hattı aranarak, Hakkari'de geçici görevde bulunan Bolu Komando Tugay Komutanı şüpheli İsmail Güneşer'in esas yerindeki birlikleri arayarak Bolu ve Düzce Valilerinin gözaltına alınması talimatını verdiği şeklinde istihbari bilgilere ulaşılması üzerine, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanının arandığı ve İsmail Güneşer'in Hakkari ilinde oluşturulan kriz merkezine gelmesinin istendiği, ancak saat 06.45 itibariyle herhangi bir hareketin olmadığı değerlendirilerek" şeklinde tutanak tutulduğu,

Şüpheli İsmail Güneşer'in 16.07.2016 günü saat:09.45 sularında Yerel Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 34. Hudut Tugay Komutanlığının yerleşkesinde gözaltına alındığı ve hakkında arama ve el koyma işlemi yapıldığı ve ele geçen malzemelerin (Bilgisayar, cep telefonu, CD vs.) Yüksekova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli araştırmanın yapılması için teslim edildiği,

KIZILKAYA KONUŞMALARI DİNLETTİ

Yine şüpheli İsmail Güneşer'in Bolu'daki ikametinde de alınan mahkeme kararı doğrultusunda 16.07.2016 günü arama yapıldığı, çıkan laptop bilgisayara el konulduğu ve imaj alma işlemi bitirilip, raporlanması için Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği

16.07.2016 tarihinde saat:02.25'de Bolu Valilik Makamında toplantı halinde bulunan kişilerin imzaladığı tutanağa göre; "Bolu İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'nm kullandığı telefondan, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı İsmail Güneşer'in kullandığı telefon ile saat:01.57'deki cevapsız aramaya binaen aranıldığı, bu sırada Mustafa Kızılkaya'nın telefonun hoparlörünü açık hale getirdiği, herkesin telefondaki konuşmaları dinlediği bir ortamda yapılan görüşmede şüphelinin Mustafa Kızılkaya'ya hitaben Bolu sokaklarındaki asayiş durumunu sorması üzerine Mustafa Kızılkaya'nın "sokakların durumu karışık, 7-8 bin civarında insan sokaklarda ve heyecanlı bir ortam var" demesi üzerine İsmail Güneşer'in "Sokakları sakinleştir, insanları evlerine gönder" ifadesinde bulunduğu, Mustafa Kızılkaya'da bunun üzerine "Sokaklar heyecanlı, bu kalabalığı evlerine göndermek zaman alır, askeri lojmanlarda bir sorun olmaması için bir ekibi oraya gönderdim" dediği, bunun üzerine İsmail Güneşer'in sert bir ses tonuyla "Ben sıkıyönetim komutanı olarak emrediyorum, halkı evlerine gönder, lojmanlara yaklaşanın beynini alırım" konuşmalarının olduğu ve bu konuşmanın orada bulunanlarca tutanağa bağlanarak imzalandığının anlaşıldığı,

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINA GÖREVDEN EL ÇEKTİRİN

17.07.2016 tarihli Bolu İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz'ın, Cumhuriyet Başsavcılığımıza yazdığı cevabi yazıda, Bolu Tugay Komutanı İsmail Güneşer'in 15.07.2016 günü saat: 23.10'da kendisini telefon ile aradığını, sıkıyönetim komutanı olarak gelen mesaj doğrultusunda Bolu'ya gelene kadar Vali ve Belediye Başkanının işten el çektirilmesini, gerekirse gözaltına alınmalarını, Bolu Emniyet Müdürünün de emre alınarak, ildeki asayişin sağlanması talimatını verdiği,

Yine aynı gece saat 24.00 ile 01.00 arasında şüpheli İsmail Güneşer tarafından İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz'ın 3-4 kez arandığı, kendisine verilen talimatlara ne gibi işlem yapıldığının sorulduğu, Bolu'ya gelmek üzere hareket ettiğini, Vali ve Belediye

Başkanının yerine ilde isim olarak kimlerin görevlendirilebileceğinin tespit edilmesi yönünde talimatlar verdiğinin anlaşıldığı,

Bolu İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz'ın 17.07.2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda şüpheli olarak alman ifadesinde de aynı içerikte beyanlarda bulunduğunun belirlendiği,

17.07,2016 tarihli Bolu Komando Tugayındaki bir kısım subayların tuttuğu tutanağa göre şüpheli İsmail Güneşer'in Tugay Komutan Vekili Cahit Tirindaz ve Kurmay Başkanı Veli Ceylan'ı da arayarak sözde sıkıyönetim direktifi emrinin uygulanmasına yönelik hazırlıklara başlanılması talimatını verdiğinin anlaşıldığı,

17.07.2016 tarihli Bolu 2. Komando Tugay Komutan vekili Cahit Tirindaz'ın Cumhuriyet Başsavcılığımıza hitaben verdiği cevabi yazısında, Tugaydaki subayların tuttuğu tutanağın teyit edildiği ve şüpheli İsmail Güneşer'in söz konusu sıkıyönetim emrinin uygulanmasına yönelik hazırlıklara başlanması talimatını verdiği ve ifadesinde de aynı içerikli beyanı ile teyit ettiği,

31.08.2016 tarihli Düzce İl Jandarma Komutanı Bilal Güvener'in tanık olarak alman beyanında özetle; "Şüpheli İsmail Güneşer'in kendisini 15.07.2016 günü saat:23.37'de aradığını, "Ben Bolu-Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Valiyi hemen görevden alıyorsun, yerine sen otur, Belediye Başkanı kim orada, Ak Partilidir onuda hemen al, CHP il Başkanını Belediye Başkanlığı makamına oturt, Emniyet Müdürünü görevden al, orayada şube müdürlerinden birini koy, ertesi gün oraya geleceğim, ben gelene kadar oraya sahip ol" şeklinde sözler söylediğini, kendisinin karşı çıktığını, bu kez İsmail Güneşer'in "Biz askeriz, emirlere itaat etmemiz gerekir, bu konuda tereddüt etme" dediğini, bu görüşmeyi tutanağa bağladığını ve bilgi notu ve tutanağı dosyaya ibraz ettiğinin anlaşıldığı,

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturmada 15.07.2016 tarihinde Bolu da-Tugay Komutanı Vekili-olarak görev yapan şüpheli Cahit Tirindaz'ın 07.08.2016 ve --08.08.2016 tarihlerinde alman beyanlarımda-özetle;

İsmail Güneşer'in, Cahit Tirindaz'ı telefon ile arayarak, "Sıkıyönetim ilan edildi, ben sıkıyönetim komutanıyım, ben gelene kadar gerekli hazırlıkları yap, Bolu Valisi ve Belediye Başkanı yerine görevlendirilecek isimleri araştırın, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi kökenli olabilir. Türker Albay emrime uymazsa gerekirse onu derdest et, Aziz Albay Türkey Albay'ın devresi olduğu için onun yanımda yer alabilir, onu da dikkate alma, hazırlıklara devam et, saat:03.00 de tugaydan sıkıyönetim direktifi kapsamında askerlerle çık" dediğinin anlaşıldığı,

24.07.2016 tarihli Tanık Hüseyin Aziz Çetinkaya'nın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde;

"Ben Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında albayım. 12 Temmuz 2016 tarihinde Tugay Komutanlığı Yardımcılığı ve Vekilliği görevimi Piyade Albay Cahit Tirindaz'a, Garnizon Komutanlığı Vekilliğimi de Jandarma Albay Türker Yılmaz'a devrettim. O günden sonra benim üzerimde bir görev kalmadı. Yani fiili olarak emrim altında birlik, kıta, asker, emir verecek bir asker dahi bulunmamaktadır.

Darbeye teşebbüs gecesi ben evde istirahat ediyordum. Saat:22.00-22.30 sularında akrabalarımın telefon etmesi ve televizyonu açmam üzerine darbeye teşebbüs edildiğini öğrendim.

Öğrenince Tugay Komutan Vekili Cahit Albay'ı aradım. Ne oluyor diye sordum. Oda bana Hakkari deki Tugay Komutanı İsmail Güneşer'den emir aldığını söyledi. Tugaya gitmesini istediğini, izinlerin kaldırıldığını, seferberlik ilan edildiğini İsmail Güneşer'den öğrendiğini ve emir aldığını bildirdi. Cahit Albay Jandarmaya gideceğini bana söyledi. Bende Cahit Albay'a tugaya geleyim mi, benlik bir şey var mı diye sordum. Oda bana gelirsen iyi olur, orada buluşuruz dedi. Ben önce tugaya gittim. Orada Kurmay Başkanı Veli'yi gördüm. Ne oldu diye sorduğumda bana komutandan emir aldığını, birlikleri içtimaya toplamaya çalıştığını söyledi. Ben bu arada İsmail Güneşer Paşayı aradım. Tugaya geldiğimi söyledim. Önce bir şaşırdı. Sizde mi tugaya geldiniz diye sordu. Bana emri gönderdiğini, emre bakılmasını ve gereğinin yapılmasını Cahit Albay'dan ve Türker Albay'dan istediğini söyledi. O kişilere gerekli talimatı verdiğini söyledi. Sizde yardımcı olursanız iyi olur dedi.

AKP’Lİ OLMAYANLARI GÖREVE GETİRİN

Bu arada telefonda tugay Komutanı İsmail Paşa bana Valinin alınması gerektiğini, belediye başkanını alınması gerektiğini, bunların yerine AKP'li olmayan eski MHP'li, BBP'li isimlerin araştırılmasını istedi. Bana söylediklerini Türker Albay'a da söylediğini bildirdi. Ayrıca Tugay Komutanı İsmail Paşa Emniyetin emrimize gireceğini karşı gelirse Emniyet Müdürü'nün de göz altına alınıp değiştirileceğini telefonda bana söyledi. Ondan sonrada telefonu kapattı. Ben bu konuşmadan sonra mesajı inceledim. Mesaj bana garip, şaşırtıcı, şekilsiz ve pek inandırıcı gelmedi. İçeriği ve esası suç ihtiva etmekteydi. Bize gelen gerçek mesajlardan farklı idi. Çünkü gelen mesaj harekata yönelikti ama mesajı imzalayan bir personelciydi. Buda benim çok garibime gitti. Normalde bu emir de Genel Kurmay Harekat Başkanının imzası olmalıydı. Bu yüzden mesajı kuşku ile karşıladım. Doğruca Türker Albay'ın yanına gittim. Cahit Albay da onun yanındaydı. Saat:23.00 civarı olsa gerek. Orda Cahit Albay ve Türker Albay mesaj konusunda konuşuyorlardı. Gelen mesajda birliklerin dışarı çıkartılması emrediliyordu. Ancak her iki komutanda beklenilmesine karar verdiler ve araştırmaya başladılar. Bir çok İl Jandarma Komutanlıklarına, Genel Komutanlığa telefon edildi. Oralarda ne yapıldığı öğrenilmeye çalışıldı. Ama asıl güvenli haber alabileceğimiz komutanlıklar telefona çıkmıyordu. O yüzdende arkadaşlar ne yapacağını bilemez vaziyette baş başa kaldılar. Bekleyelim görelim dediler. Bu arada gelen mesaj emrini hep birlikte teferruatlı olarak incelemeye başladık. Bu arada ben mesajı okuduğumda İsmail Paşa'nın Bolu ve Düzce Sıkıyönetim komutanı olduğunu, ancak Sakarya'nın başka bir Komutana görevlendirildiğini gördüm. Bunun bizim silahlı kuvvetlerdeki ve daha önceki kuvvet talebini karşılayacakları komutanlıklar çizelgesine farklı ve çelişkili olduğunu gördüm ye yine mesajı incelediğimizde sıkıyönetim komutanlarının 1989-1990 Harp Okulu mezunları olduğunu görünce emir komuta bakımından gençlerin getirilmesi dikkat çekiyordu. Ayrıca listedeki Düzce Sıkıyönetim Komutan yardımcısı halihazırdaki İl Jandarma Komutanı değil onun yerine Ankara dan gelecek bir Albay'a bırakılmıştı. Bu da bir hayli dikkatimizi çekmişti. Bunun kurmaca, sahte olabileceği yönünde kanaat uyandırıyordu.

DARBE GİŞİMİNİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİK

Bu arada televizyonları izledik. Cumhurbaşkanını, Başbakanı dinledik. Darbe olduğunu öğrendik ve kışlada durulması asker çıkarılmaması, hareket edilmemesi sabahın beklenmesine karar verildi. Gelen mesajda saat.03.00'de sıkıyönetim ilan edileceği belirtiliyordu. Hiç olmazsa saat 03.00'e kadar bekleyelim dendi. Saat 03.00'e doğru darbe teşebbüsünün olduğu netlik kazandı. Bu arada İsmail Paşa Cahit Albay'ı aramış. Saat 3'e 40 dk var ne yaptınız hala çıkmadınız mı, hazırlıklarınız ne alemde diye bize talimat verdiğini Cahit Albay'dan öğrendim. Cahit Albay bunu bize söylediğinde bizde hareketsiz kalmayı ve şahsın oyalanması gerektiğine karar verdik. Bu arada askerle, halkın karşı karşıya getirilmesini istemediğimizi birlikte konuştuk. Dolayısıyla askerin dışarı çıkmasını önledik. Türker Albay kendi Ankara'daki Jandarma Bölge Komutanlığını ve Kurmay Başkanlığını aradı ve oradan verilen talimatta hiçbir şekilde dışarı çıkılmaması gerektiği talimatını aldı ve talimatında yazılı olarak yazılıp alaya bildirileceği bana söylendi. Bu arada Türker Albay Bolu Emniyet Müdürünü aradı. Şehirde halkın kalabalıklaştığını, sloganlar atıldığını, jandarmaya, tugaya, lojmanlara ve askeri yerlere karşı saldırılmaması, dikkatli olunması ve önlem alınmasını istedi. Askerin kışladan çıkmayacağını telefonla beyan etti. Askerin kışlada durduğunu söyledi. Bu arada İsmail Paşa telefonda Cahit Albay'a sen hazırlıklara başla bende Hakkari'den Bolu'ya doğru yola çıktım, geliyorum dediğini Cahit Albay'dan duydum. Sanırım saat..03.00 gibi Vali Bey Türker Albay'ı telefon ile aradı. Durumu değerlendirmek için Emniyet Müdürü de yanında olduğu halde Valiliğe çağırdı-Bu arada Cahit Albay bana telefonda İsmail Paşa ile görüştüğünü, İsmail Paşanın Cahit Albay'a Bolu'ya gelmekten vazgeçtiğini askeri dışarı çıkarmaması gerektiğini, vatandaş ile karşı karşıya getirmesini istemediğini telefonda bildirdiğini öğrendim. Bunun üzerine Cahit Albay jandarmadan ayrılarak tugaya gitti. Ben Türker Albay'a, Cahit Albay'a yinede dikkat etmesini, kontrol etmesini, asker çıkarma ihtimalinin komutanının zorlamasına göre olabileceğini söyledim. Türker Albay'da dikkat edeceğini ve sivil olarak Valiliğe gideceğini bana bildirdi. Bende Valiliğe giderken dikkatli olmasını istedim. Bende bu gelişmeden sonra Alaydan ayrılıp evime geldim. Televizyondan gelişmeleri izledim." diyerek beyanda bulunduğu,

TÜM BİRLİĞİ TOPLA

08.03.2016 tarihinde Kurmay Başkanı Veli Ceylan'ın şüpheli olarak alınan beyanında özetle;

"Şemdinli'deki Tugay komutanı İsmail Güneşer paşa beni aradı. Bana telefonda "sıkıyönetim ilan edildi, tüm birliği topla, hemen yoklama al" dedi ve telefonu kapattı.

"Olay gecesi İsmail Güneşer Paşa beni 3-4 kez aradı. Bende kendisini bir kere aradım. Bir keresinde bana Cahit Albay'a ulaşamadığını, nerde olduğunu bana sordu. Bende Cahit Albay'm jandarmada olduğunu kendisine söyledim. Bu arada tugayın kolluk düzenine geçmesini benden istedi.

İsmail Güneşer paşa bir ara telefonda bana Türker Albay'ın korkak olduğunu Cahit Albay'a da ulaşamadığını, Cahit Albay'a, Türker Albay'ın korkak olduğunu söylemesini ve ona güvenmemesini söylememi benden istedi.

Bir ara Şemdinli'deki İsmail Paşa beni telefonla bir daha aradı. Halkın toplandığını, tugaya ve lojmanlara gelebileceğini düşündü ki, tugay ve lojmanlara önlem almamı istedi. Tugay ve lojmanlara kimsenin girmemesini emretti." diyerek beyanlarda bulunduğu,

Şüpheli İsmail Güneşer'in, Genel Kurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığının 25.10.2016 tarihli yazısına göre kamu görevinden 27.07.2016 tarihli 668~ sayılı Ohal Kararnamesi ile çıkarıldığının bildirildiği,

Şüpheli İsmail Güneşer'in cep telefonlarının HTS kayıt analiz sonuçlarının dosyamıza eklendiği ve İsmail Güneşer'in darbe gecesi Bolu Tugay Komutanlığını, Bolu İl Jandarma Komutanlığını, Düzce İl Jandarma Komutanlığını, Tugay'ın Kurmay Başkanı Veli Ceylan'ı (6 kez 411 sn), Tugay Komutan Vekili Cahit Tirindaz'ı ve Bolu Emniyet Müdürünü aradığının tespit edildiği,

BANKA HESAPLARI İNCELENDİ

Yapılan soruşturmada;

İsmail Güneşer'in Bank Asya'da açılmış bir hesabının olmadığı,

21.10.2016 tarihli Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) yazısına göre;

İsmail Güneşer'in Akbank bünyesindeki hesabından 2016 yılı Temmuz ayı içerisinde tek işlemle 7.700 TL nakit çıkışının gerçekleştiği,

İsmail Güneşer'in Akbank'daki hesabından 22.11.2013 tarihinde Sadık Kazancı adlı şahsa 898 TL para transfer ettiği, Sadık Kazancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'den soruşturma yürütüldüğü, şahsın para transfer ilişkisi içerisinde bulunduğu şahıslardan bazılarının MASAK tarafından yapılan analiz çalışmalarında adının geçtiği,

Yine İsmail Güneşer'in Akbank'daki hesabından 03.07.2015 tarihinde 100 TL para transfer ettiği hesabın Muhammet Tanju Poshor'a ait olduğu, bu şahsında darbe teşebbüsü kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturmasından dolayı tutuklu olduğu,

-Yine İsmail Geneşer'in para gönderdiği şahıslar arasında Ahmet Otal adlı kişinin de yer aldığı ve bu şahsında darbe teşebbüsü kapsamında aleyhinde işlem yapıldığının

anlaşıldığı,

BYLOCK ÇIKMADI

İsmail Güneşer hakkında Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmada; şahsın sosyal medya hesabında yapılan incelemede, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, adına kayıtlı Bylock program kaydının bulunmadığı, çocuklarının ve eşinin eğitim, dershane, okul vs durumları ve FETÖ ile iltisaktı, irtibatlı olduğu düşünülen kişilerle bağlantıları ile ilgili olarak herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığının belirtildiği, ayrıca şüphelinin savunmasında suçsuz olduğunu beyan ettiği,

Böylece; Bolu Tugay Komutanı Şüpheli İsmail Güneşer'in Hakkari'den sözde sıkıyönetim komutanı olarak verdiği talimatlar çerçevesinde;

- Tugayda tüm personelin mesaiye çağrıldığı ve içtimaya alındığı, 5442 sayılı Kanun gereği Valilikten hiçbir yazılı yada sözlü talimat olmamasına rağmen içtima alanındaki birliklerin, kolluk kuvvetlerini toplumsal olaylarda destekleme kuruluşuna (KOKTOD) geçtikleri, aslında bu hazırlığın darbeye teşebbüs olduğu ve koktod düzeninin tugayda darbeye teşebbüsü örtbas amaçlı olarak kullanıldığının anlaşıldığı,

- Düzene geçilirken personelin mühimmat yelekli ve tüfekli olarak içtimaya çıktığı, kompozit başlık dağıtıldığı, motorlu araçların içtima alanına getirildiği ve hatta bir ara "binin" emri verildiği, cephanelikten 800 adet mermi çıkarıldığı, 5 adet mühimmat yeleğinin şarjörlerine doldurulduğu, bunlardan 2 adetinin kurmay başkanı ve sürücüsünde, diğer 3 adetinin de emir subaylığında muhafaza altına alındığı ayrıca diğer askerlere de dağıtıldığı,

- Kurmay Başkanının emri ile 9 kişilik manga oluşturulduğu, mangaya Bolu Valisini alma görevinin verildiği, bunun hazırlıklarının yapıldığı,

Ancak 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe olayı ile ilgili olarak 2. Komando Tugayındaki ve İl Jandarma Komutanlığında olay gecesi kışlaları dışına hiçbir silah, araç ve personel çıkartılmadığı ama personelin içtimaya çağrılması "koktod düzenine geçilmesi, cephanelikten mermi çıkartılması ve Valinin alınması için manga oluşturulmasının, personele mühimmat yelekli ve tüfekli olarak kompozit başlık verilerek, içtima alanına çağrılmaları ve araçların çalıştırılır vaziyette hazır edilmesinin ve bazı askerlere menni dağıtılmasının darbe teşebbüsü için bu aşamada önem arz ettiğinin anlaşıldığı tespit edilmiştir.