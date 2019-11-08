Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün üzerinden 81 yıl geçmiştir. Dünden bu güne gelinen noktada Cumhuriyet değerlerin içinde bulunduğu tehlike değişmemiştir. Bu ülkenin bütünlüğüne düşman iç ve dış mihraklar kanalıyla bu güne kadar elde edilen Cumhuriyet kazanımları her geçen gün unutturulmaya ve yok sayılmaya çalışılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kuruluş temelini millet iradesine dayandırmış ve karşılaştığı bütün zorluluklara rağmen hatta savaş ortamında bile bu durumun dışında farklı bir yol düşünmemiştir. Millet iradesi bu ülkenin başlangıç felsefesidir ve her şeyin üzerindedir. Bu ülkenin kurucu iradesi, millet iradesi hiçbir zaman unutulmamalıdır.

“TÜRK MİLLETİNİN GÖĞÜS KAFESİNDE SAKLIDIR”

Dün Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu ruhu yok etmeye çalışanlara Aziz Türk milleti gerekli dersi vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülke toprakları için şahadete yürümüş her nefer, sevgi ve saygıyla Türk milletinin göğüs kafesinde saklıdır. Bu ruhu, bu sevgiyi silmeye yok etmeye hiç kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir. Bu noktada Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri tekrar hatırlanmalıdır ‘İki Mustafa Kemal var. Biri ben, fert olan, fani olan Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal'den ise ancak Biz diye bahsedebilirim. Yani sizler, çalışan köylü, uyanık, münevver, milliyetperver vatandaşlar... İşte o Mustafa Kemal ölmez.’ Ölmeyecek olan bu ülkeyi kuran ayakta tutan birlik beraberlik ruhu ilelebet devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81'inci yılında bir kez daha rahmet, dua ve minnetle anıyor, mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum.”