Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...



Geçtiğimiz hafta sizinle kendi yazdığım bir öyküyü paylaşmış ve yarıda bırakıp şimdi ne olacak diye düşünmenizi ve bana mesaj ve yorum göndermenizi istemiştim. Öncelikle göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bir hafta boyunca gelen yorumlarınızı ve mesajlarınızı tek tek inceledim. Meğer öyküde anlatmış olduğum güven sorununu yaşayan ne çok kişi varmış. Hadi şimdi öykümüze geri dönelim. Bakalım olaylar nasıl gelişecek?

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Berk ile Cem’in tartışması sürerken birden okulun yangın alarmı çalmaya başladı. Öğrenciler koridorlarda koşarak dışarı çıktılar. Tabi Berk’in ve Cem’in aileleri de dışarı çıkarlar ve orada çocukların içinde Berk ve Cem’i aramaya başladılar. Fakat Berk ve Cem bahçede yoktu. Hala okulun içindeydiler. Ve okulun çatısından ve pencerelerinden dumanlar yükselmeye başladı.

Tam o sırada itfaiyeciler geldi. Bahçedeki kalabalığı güvenlik nedeniyle binadan birazcık daha uzaklaştırdılar tabi Berk’in Annesi oğlum içerde kaldı diye ağlayıp fenalık geçirmekle meşgulken Berk’in babası da annesini sakinleştirmeye çabalıyordu. Buna karşın Cem’in annesi ve babası gayet sakindi. Aslı öğretmenle birlikte itfaiye memurlarına içeride yürüme yeteneğini kaybeden iki çocuk kaldı diye bilgi veriyorlardı.

Okulun dışında tüm bunlar olurken okulun içinden çıkamayan Berk sınıftan bile çıkamamıştı. Onun yanında kalan Cem ise binanın kapısından çıkamayacaklarını anlamış başka bir çare bulmuştu. Vakit geçmeden planını uygulamaya başlamalıydı. Berk’e hadi gel benimle okulun tuvaletine gidelim. Berk şaşkın şaşkın Cem’in yüzüne bakarak ne tuvaleti böyle bir zamanda tuvalete mi gidilir? Cem: arkadaşım gel benimle tuvalete gideceğiz der ve Berk’i ite kaka tuvalete sokar

Berk ne yapıyorsun demeye kalmadan kendini ve Berk’i lavabodaki musluktan avuçlarıyla aldığı suyla ıslatır. Aynı şekilde tuvaletin kapısını da ıslatır ve üstümdeki gömleği çıkartarak ıslatır kapının altındaki aralığı tıkar. Berk Şaşkın bakışlarla Cem ne yapıyorsun bizim burada ne işimiz var der? Bunun üzerine Cem: Berk’e soru sormayı bırak bana yardım et. Şu yukardaki tuvalet camı var ya onu kırmamız lazım. Sonrada sesimizin çıktığı kadar bağıracağız der.

Sabunların koyulduğu ağır metal sabunlukları alırlar ve cama doğru fırlatırlar. Bir iki denemeden sonra cam kırılır. Cem: hadi Berk şimdi itfaiyeciler gelene kadar bağırıyoruz ya da bir şekilde ses çıkartıyoruz, Yalnız ikimizde aynı anda bağırmayalım çabuk yoruluruz birimiz yorulunca birimiz bağırsın. Bu arada kapıyı ve kendi üstümüzü de ıslak tutmalıyız der başlarlar bağırmaya...

Kısa sürede itfaiye memurları çocukların sesini duyar ve onları kurtarıp okuldaki yangını söndürürler. Çocukları kurtaran itfaiyeciler bu çocuklar bunu nasıl yaptılar diye şaşırırlar. Çünkü bir yangın da olabilecekleri en güvenli yere gidip yangından ve dumandan korunabilmek için her şeyi yapmışlar bravo çocuklara demişler.

Tabi çocuklar kurtulunca herkes rahatlamış Berk’in annesi kendine gelince Cem’in annesinin yanına giderek sormuş bütün olay boyunca ben fenalık geçirirken siz burada gayet sakindiniz hâlbuki Cem de Berk ile birlikte içerdeydi. Siz nasıl böyle sakindiniz? Cem’in annesi ben Cem’e bir şey olmayacağını biliyordum o böyle durumlarda ne yapması gerektiğini gayet iyi bilir. Bakın güvenli yaşam alanı oluşturarak sadece kendini değil Berk’i bile korumuş.

Berk’in annesi evet ama yürüme yeteneğine sahip olmayan bir çocuk onu nasıl yaptı anlamadım. Cem’in annesi: bakın yine aynı şeyi yapıyorsunuz oğlunuza yürüyemiyor diye hiçbir iş yapamaz sanıyor ve ona güvenmiyorsunuz. Yangından önce de demiştim Aslı öğretmenin yanında söylemiştim biz ailesi olarak Cem’e hep güveniriz. Oda bu güven den cesaret alır ve her işini kendisi yapmaya çalışır. Zorlanmaz mı? Tabi ki zorlanır ama zorlukları aşmayı ne zaman bizden yardım istemesi gerektiğini gayet iyi bilir. Ne olur sizde Berk’e birazcık güvenin unutmayın çocuklarımız biz olsak ta olmasak bile her şeyi yapabilmeli.

Bu güzel konuşmanın ardından Berk’in annesiyle babasının bakış açısı değişmiş Aslı öğretmenin tahmin ettiği gibi aile bakış açısını değiştirince Berk’e sorumluluk verip ona güvenince çocuğun hal ve hareketleri düzelmiş Cem ile birlikte okulun en başarılı öğrencileri arasına girmişler günler günleri aylar ayları kovalamış Cem ve Berk kocaman delikanlı olmuşlar ve bir gün Aslı öğretmenin kapısı çalınmış veee…..

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Evet, arkadaşlar biliyorum yine öyküyü bitirmedim gibi oldu ama bence öyküler bitmemeli okuyanlar hayal güçleriyle bitirmeli ayrıca ben amacıma ulaştım sizlere çok önemli bir konuyu anlatmaya başardım. Eğer sizin de Engellenen bir yakınınız ya da bir çocuğunuz varsa Cem’in ailesi gibi ona güvendiğinizi ve eğer isterse her şeyi yapabileceğini hissettirin. Emin olun böyle yaparsanız hiçbir engel o çocuğu durduramayacaktır. En önemlisi de kendi kendine yetebilen bir birey haline gelecektir.