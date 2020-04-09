İşte olması gereken bu

Haber: C. Kutay Ayhan

Hem devletin hem de Bolu Valiliğinin aldığı kararlar her geçen gün daha etkili olmaya başladı. Bolulu vatandaşalar yasaklara uyarak evden çıkmama yasağına riayet ediyor. Perşembe günü saat 12.30’da çektiğimiz bu fotoğraflarda görüldüğü gibi sokağa çıkma yasağına uyarak EvdeKalBolu sloganına sadık kaldı.

İzzet Baysal caddesinde çok nadir insanlar görülürken bunların çoğunluğunu da bankalarda işi olan vatandaşlar oluşturdu. Valilik önü ve Belediye önündeki giriş çıkışlar da emniyet güçlerinin kontrolü altında sağlandı. EvdeKalBolu.