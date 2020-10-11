İşte öyle bir proje



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında kentte yaşayan 45 yardıma muhtaç aile adına odun toplama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve aileleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı. Pandemi koşullarına uygun olarak açık alanda gerçekleştirilen etkinlikte her aileye birer ster odun teslim edildi. Proje kapsamındaki tüm giderler sivil toplum kuruluşları ve yardımseverlerce karşılandı.

Orman Bölge Müdürlüğü geneline yayılacak projeyle yıl içinde il genelindeki tüm ihtiyaç sahiplerine odun ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.