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İşte Sakatların Son Durumu

Boluspor Kulübü sakatlıkları süren oyuncularla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Sakatların Son Durumu

Haber:  C.Kutay Aykan

 Açıklama şöyle;

Bilal Kısa, Ümit Kurt ve Mustafa Eskihellaç'ın sorum durumları hakkında rapor:

Bilal Kısa: Eskişehirspor karşılaşması sonrasında çekilen MR ile sol arka adalesinde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından devam etmektedir.

Ümit Kurt: Futbolcumuz dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. İyileşme süreci devam etmektedir.

Mustafa Eskihellaç: Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından devam etmektedir.

Esra Perçin

Esra Perçin

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