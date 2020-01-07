İşte Sakatların Son Durumu

Haber: C.Kutay Aykan
Açıklama şöyle;
Bilal Kısa, Ümit Kurt ve Mustafa Eskihellaç'ın sorum durumları hakkında rapor:
Bilal Kısa: Eskişehirspor karşılaşması sonrasında çekilen MR ile sol arka adalesinde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından devam etmektedir.
Ümit Kurt: Futbolcumuz dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. İyileşme süreci devam etmektedir.
Mustafa Eskihellaç: Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından devam etmektedir.