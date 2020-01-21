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İşte Seben’de çekilen ilk klip

Seben ilçesinde çekilen ilk klip özelliğini taşıyan ve sözleriyle dikkat çeken ‘Ben Karı İsterem Babo’ şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haber: Aysun Beykoz

Frigyalılardan kalma kaya evleri, Kesenözü Köyündeki Pavlu kaplıcaları, kilise kalıntısı en önemlisi de yayla turizmi ile ön plana çıkan ilimiz Seben ilçesinde yıllar önce çekilen klip sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sözü müziği Cemal Onay’a ait olan ‘Ben Karı İsterem Babo’ adlı şarkıya sanatçı Mustafa Çetin’in çektiği klip Seben’de çekilen ilk klip olma özelliğini taşıyor. Sözleriyle dikkat çeken şarkıya çekilen ve renkli görüntülerin olduğu klibin yönetmeni ise Ömer Korkmaz. Klipte sanatçıların yanı sıra Seben halkı da yer aldı.  

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 14:06
Esra Perçin

Esra Perçin

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