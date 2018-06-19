banner133

banner101

banner120
19 Haziran 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İşte seçim günü alınacak tedbirler

    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Bolu Valiliği’nde “Seçim Güvenliği Toplantısı” düzenlendi.

    19 Haziran 2018 Salı 13:54
    Bu haber 96 kez okundu
    İşte seçim günü alınacak tedbirler

    Haber: Semih BAYKAL

    24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri nedeniyle Bolu Valiliği’nde “Seçim Güvenlik Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve basın mensupları katıldı. Toplantıda seçim günü ilimizde alınacak güvenlik önlemleri ilgili açıklama yapan Vali Baruş şu ifadeleri kullandı:  “Seçim döneminde huzur ortamını bozmak isteyen, vatandaşlarımızı suç işlemeye tahrik ve teşvik eden kişi ve grupların faaliyetlerine karşı tedbir alınmaktadır. Vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlarda 24 saat esasına göre güvenlik görevlileri görevlendirilmiştir. Sandık kurulacak binalarda güvenlik kameralarının çalışır halde bulunmaları için gereken tedbirler alınmıştır. Seçim günü oy kullanılacak, oy sayım ve denetimin yapılacağı binalarda elektrik kesintisinin önüne geçmek amacıyla SEDAŞ tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Oy kullanılacak alanlara giden yollarda gidiş ve gelişin sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri tarafından müdahale ekipleri oluşturulmuştur. Oy verme günü sabah saat 6.00’tan gece saat 24.00’e kadar alkollü içki satışı yapılması ve içilmesi yasaklanmıştır. Umumi eğlence yerlerinin kapalı kalması hususuna uyulması konusunda tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Vatandaşımızın oy kullanma hakkını zedeleyebilecek faaliyetlere, seçmenlerin iradelerini etkileyebilecek faaliyetlere kesinlikle izin verilmemektedir ve verilmeyecektir. ”

    İl genelinde uygulanacak ‘seyyar sandık’ uygulaması hakkında da bilgi veren Vali Baruş, “Sandık başına gidemeyecek kadar yatalak olan engelli vatandaşlarımız, sandıkları kalmış oldukları yere götürülerek, orada oy kullanması sağlanacak. Seyyar sandıkların ikisi il merkezinde Dörtdivan, Gerede’de, Göynük’te, Mengen’de, Mudurnu’da ve Yeniçağ’da birer olmak üzere toplam 8 sandık kuruldu. Seben ve Kıbrısçık ilçelerimizde bu kapsamda oy kullanmak içim müracaat olmadığı için sandık kurulmadı. Bu sandıklarda 62 vatandaşımız ikametlerinde oy kullanacak” diye konuştu.

    Toplantıda ayrıca 24 Haziran seçimlerinde ilimizde ilçeler dahil 974 sandık kurulacağı, 222 bin 455 seçmenin oy kullanacağı belirtilirken, seçim süreci boyunca 615 kolluk kuvvetinin de görev yapacağı ifade edildi.

    Anahtar Kelimeler: 24, Haziran, Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili, Seçimlerine

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • İlhami Candemir İlhami Candemir DARGINLIK ÜZERİNE
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR AİLEMLE SANAT PROJESİ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR NBA FİNALİ- STEVE KERR VE DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan Bayramı
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan KADIN GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AKÇURAOĞLU YUSUF”LARDAN BUGÜNE”KIZILAY”IMIZ…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HANİ SINAV KALDIRILMIŞTI!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARA PARA VERMEYİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Koltuk Sevdası
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk YOLUN AÇIK OLSUN SAYIN HALİT YILDIZ
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129