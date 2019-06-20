İşte sel felaketinin bilançosu

Haber: Gönül Olutürk

İlimizi etkisi altına alan sağanak yağış geçtiğimiz gün Merkez ilçeye bağlı birçok bölge ve ilçelerde sel ve taşkınlara sebep oldu. Öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından bilanço günün ilk ışıkları ile ortaya çıkmaya başladı. Bolu Valili konuyla ilgili olarak yayınladığı bilanço ile yaşanan felaketle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde: “19 Haziran 2019 Çarşamba günü yer yer etkisi değişken olmak üzere 15:10 ila 20:30 saatleri arasında Metrekareye; Bolu Merkezde 32.4 kg, Bolu Dağında 22.8 kg, Dörtdivan Çetikoren Köyünde 81.6 kg, Dörtdivan merkezde 27.7 kg, Mudurnu merkezde 27.4 kg, Yeniçaga merkezde 25.2 kg, Gerede merkezde 10.8 kg, Göynük’te 1 kg, Mengen de 10.9 kg, Kıbrıscık merkezde 4.4 kg yağmur yağmıştır. İl merkezinde ve bazı ilçelere bağlı bir kısım mahalle ve köylerimizde su baskını veya baskın tehlikesi yaşanmıştır.

ÇALIŞMALARA KATILAN ARAÇ VE PERSONEL SAYILARI

Valiliğimizin koordinesinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 3 hizmet aracı, 2 öncü araç, 1 kurtarma aracı, 28 personel; Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 15 hizmet aracı, 103 personel; İl Emniyet Müdürlüğü 15 ekip, 40 personel; Jandarma 26 araç, 69 personel; İl Özel İdaresi 4 kazıcı yükleyici, 2 ekskavatör, 2 treyler, 4 greyder, 2 öncü araç, 14 personel; Dörtdivan İtfaiyesi 2 itfaiye aracı, 2 kazıcı yükleyici aracı, 1 vidanjör, 1 kamyonet, 8 personel; Yeniçağa Özel İdare Müdürlüğü 1 greyder, 1 kazıcı yükleyici, 1 kamyonet, 4 personel; Gerede Özel İdare Müdürlüğü 1 greyder, 1 personel; Dörtdivan Özel İdare Müdürlüğü 1 greyder, 2 kazıcı yükleyici, 7 personel; AFAD Müdürlüğü 4 kurtarma aracı, 16 personel; Orman Bölge Müdürlüğü 1 greyder, 1 ekskavatör, 1 treyler, 2 kazıcı-yükleyici, 9 personel; Karayolları 41. Şube Müdürlüğü 5 kamyon, 1 greyder, 1 yükleyici, 1 ön süpürücü, 40 personel; DSİ Müdürlüğü 2 ekskavatör, 4 kamyon, 1 treyler, 15 personel; Kızılay Bolu Şubesi 1 araç, 2 personel; Bolu Mahalle Afet Gönüllüleri 8 personel; Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 1 çok maksatlı araç, 4 personel; Düzce Arama Kurtarma Ekibi 1 araç, 4 personel ile baskın önleme ve kurtarma çalışmalarına katılmışlardır.”

MÜDAHALE EDİLEN BİRİMLER

Valilikten yapılan açıklamada yaşanan sel ve taşkınlar sebebiyle müdahale edilen yerler ise şu şekilde sıralandı: “ Bolu Merkez Tekkedere Köyü, Arıklar Köyü, Kındıra Köyü, Bozarmut Köyü, Rüzgarlar Köyü, Çatakören Köyü, Bakırlı Köyü, Baltalı Köyü, Çaygökpınar Köyü, Aşağıkuzören Köyü, Örencik Köyü, Avşar Köyü, Aydıncık Köyü, Bahçelievler Mahallesi, Sümer Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Tabaklar Mahallesi; Dörtdivan İlçesi Çetikören Köyü, Yağbaşlar Köyü, Çavuşlar Mahallesi; Yeniçağa İlçesi Dereköy, Aşağıkuldan, Yukarıkuldan, Eskiçağa, Yeniçağa Sanayi Bölgesi, D-100 Karayolu.”

KURTARILANLAR

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde ayrıca Dörtdivan Çetikören Köyünde 70 yaşlarında evli çift, Dörtdivan Yağdaşlar Köyünde araç içinden 3 vatandaş, Bolu Merkez Tekkedere Köyünde 1 çoban, Bolu Merkez Rüzgarlar Köyünde 1 vatandaş, sel içinde kalan 1 traktör kurtarıldığı belirtildi.

“KURUMLARIMIZ VE PERSONELİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR”

Valilik açıklamasında son olarak ise şu ifadeler yer aldı: “Menfezin taşması nedeniyle D-100 Karayolu kısa bir süre kapanmıştır ve yapılan temizleme çalışması neticesinde yol tekrar trafiğe açılmıştır. Bolu Merkez Çatakören Köyünde 3 büyükbaş hayvan, Bolu Merkez Tekkedere Köyünde 34 büyükbaş hayvan, Bolu Merkez Kındıra Köyünde 30 büyükbaş hayvan kurtarılmıştır. Yine Dörtdivan ilçesinde 20 bin kapasiteli bir, bin kapasiteli bir kümeste kısmi zayiat olduğu bilgileri alınmıştır. Yine bazı ev ve bahçeler kısmen zarar görmüştür. Herhangi bir can kaybımız olmamıştır. Büyük veya küçükbaş hayvan kaybımız bulunmamaktadır. Yoğun yağmur sonrası durum tespiti amacıyla 20 Haziran itibariyle: Tarım sektörü için 6, Meskenler için 4, Yollar için 3 ekip Tespit Komisyonu olarak görevlendirilmiş ve ekipler çalışmalarına başlamıştır. Meteoroloji verilerine göre 20 Haziran günü içinde turuncu alarm verilmiş olduğundan ilgili kurumlarımız ve personelimiz teyakkuz halindedir.”