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    • İşte son anket sonuçları

    Alp Araştırma Firması 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı.

    12 Haziran 2018 Salı 08:31
    Bu haber 2279 kez okundu
    İşte son anket sonuçları
     

    Haber: Semih Baykal

    Alp Araştırma firması 4 Haziran 2018 Pazartesi günü Bolu Merkezde saat 10-17 arasında 15 anketörle 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili anket yaptı.

    İŞTE O ANKETİN SONUÇLARI

    Araştırmada 1098 seçmene ulaşılmış ve aşağıdaki sorular sorulmuştur.

    Bunlar;

    Seçmenin ikameti, yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, mesleği, genel seçimde kime oy vereceği, son genel seçimde kime oy verdiği,  kararınızı vermede neler etkili oldu,  kendinizi nasıl tanımlarsınız ve dövizin yükselmesinin sebebi sizce nedir? Diye sorular sorulmuştur.

    Anket sonuçları SPSS istatistik paket programında çeşitli tekniklerle incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

    İlk tablomuz ankete katılanların mesleklere göre dağlımı.

    Meslekler

    Sayı

    Yüzde

     

    Memur

    35

    3,2

    Esnaf

    290

    26,4

    İşçi

    176

    16,0

    Ev hanımı

    70

    6,4

    Emekli

    164

    14,9

    Öğrenci

    201

    18,3

    Mimar-Müh

    21

    1,9

    Muhasebeci

    11

    1,0

    Öğretmen

    11

    1,0

    Avukat

    2

    ,2

    Çiftçi

    9

    ,8

    İşsiz

    26

    2,4

    Serbest

    53

    4,8

    Diğer

    29

    2,6

    Total

    1098

    100,0

    Tablo-1

     

     

     

     

     

    İkamet

     

    Sayı

    Yüzde

     

     

    İl merkezi

    869

    79,1

     

    İlçe

    91

    8,3

     

    Köy

    71

    6,5

     

    İl Dışı

    59

    5,4

     

    Irak

    3

    ,3

     

    Suriye

    1

    ,1

     

    Yurt dışı

    4

    ,4

     

    Total

    1098

    100,0

     

    Tablo-2

     

    Ankete katılan seçmenlerin %79,1 i il merkezinde ikamet etmektedir. İlçe ve köylerden de katılım olmuştur.

     

    Yaşlar

     

    Sayı

    Yüzde

     

     

    18-24

    325

    29,6

     

    25-30

    145

    13,2

     

    31-40

    180

    16,4

     

    41-50

    164

    14,9

     

    51-60

    140

    12,8

     

    61-70

    96

    8,7

     

    70+

    48

    4,4

     

    Total

    1098

    100,0

     

    Tablo-3

     

    Yaş gruplarına baktığımızda en fazla 18-24 yaş grubunun olduğunu görüyoruz %29,6. Bunun bir sebebi diğer yaş gruplarına göre daha fazla cevap verme eğiliminde olmalarıdır. Yaşlar ilerledikçe katılımın azaldığını görüyoruz.

     

     

    Genel seçimde kime oy vereceksiniz?

     

    Sayı

    Yüzde

     

     

    AKP

    373

    34,0

     

    CHP

    241

    21,9

     

    MHP

    91

    8,3

     

    İYİP

    188

    17,1

     

    HDP

    18

    1,6

     

    SP

    12

    1,1

     

    BBP

    6

    ,5

     

    Kararsız

    34

    3,1

     

    Diğer

    135

    12,3

     

    Total

    1098

    100,0

     

    Tablo- 4

     

    En önemli tablomuzda ise partilerin oy oranları görülüyor. Buna göre AKP %34 oranıyla yine birinci parti konumunda. İkinci sırada %21.9 ile CHP, %17,1 ile İYİ Parti gelmektedir. MHP oyları ise %8,3 olmuştur. Diğer seçeneğinde ise hem diğer küçük partiler hem de cevap vermek istemeyen ve oy  kullanmak istemeyenler bulunmaktadır.

     

    Son genel seçimde kime oy verdiniz?

     

    Sayı

    Yüzde

     

     

    AKP

    431

    39,3

     

    CHP

    264

    24,0

     

    MHP

    147

    13,4

     

    HDP

    15

    1,4

     

    SP

    8

    ,7

     

    BBP

    12

    1,1

     

    Kullanmadı

    208

    18,9

     

    Diğer

    13

    1,2

     

    Total

    1098

    100,0

     

    Tablo-5

    Son genel seçimde kime oy verdiniz sorusuna verilen cevaplarda AKP li seçmene %39,3 oranında ulaşmışız. İki tabloyu karşılaştırdığımızda AKP de 5 puanlık, CHP de 2 puanlık, MHP de ise 5 puanlık bir düşüş olduğu görülüyor.

    Son zamanlarda yaptığımız en zor anketlerden biri oldu. Seçmenin ancak yarısından cevap alabildik. Onun için bu tahminlerimizin sapması büyük olabilir.

     

    Kararınızı vermede neler etkili oldu?

     

    Sayı

    Yüzde

     

     

    Partimin lideri

    276

    25,1

     

    İktidarın icraatları

    178

    16,2

     

    Ekonomik durum

    115

    10,5

     

    Partimin propagandaları

    14

    1,3

     

    Siyasi görüşlerim

    183

    16,7

     

    Milletvekili adayı

    11

    1,0

     

    Arkadaş çevrem

    6

    ,5

     

    Terörle mücadele

    28

    2,6

     

    İnançlarım

    14

    1,3

     

    Ailem

    47

    4,3

     

    Cemaat tarikat ve dini gruplar

    9

    ,8

     

    Kararı kendim veririm

    133

    12,1

     

    Fikrim yok

    54

    4,9

     

    Diğer

    30

    2,7

     

    Total

    1098

    100,0

     

    Tablo- 6

    Bir başka soru da kararınızı vermede ne etkili oldu sorusuydu. Buna verilen cevaplarda, partimin lideri %25,1 ile en yüksek orandır. Siyasi görüşüm %16,7 iktidarın icraatları %16,1, ekonomik durum %10,5 ve kararı kendim veririm diyenler de  %12,1 olmuştur. Sanıldığının aksine adayların, dini inanç ve cemaatlerin, parti propaganda çalışmalarının etkisinin yok denecek kadar az olduğu görülüyor. Seçimlerde en büyük etken partinin lideri olduğu görülüyor.

    Anahtar Kelimeler: Alp, Araştırma, Firması, 24, Haziran’da

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