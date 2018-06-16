Haber: Semih Baykal
Alp Araştırma firması 4 Haziran 2018 Pazartesi günü Bolu Merkezde saat 10-17 arasında 15 anketörle 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili anket yaptı.
İŞTE O ANKETİN SONUÇLARI
Araştırmada 1098 seçmene ulaşılmış ve aşağıdaki sorular sorulmuştur.
Bunlar;
Seçmenin ikameti, yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, mesleği, genel seçimde kime oy vereceği, son genel seçimde kime oy verdiği, kararınızı vermede neler etkili oldu, kendinizi nasıl tanımlarsınız ve dövizin yükselmesinin sebebi sizce nedir? Diye sorular sorulmuştur.
Anket sonuçları SPSS istatistik paket programında çeşitli tekniklerle incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
İlk tablomuz ankete katılanların mesleklere göre dağlımı.
|
Meslekler
|
Sayı
|
Yüzde
|
|
Memur
|
35
|
3,2
|
Esnaf
|
290
|
26,4
|
İşçi
|
176
|
16,0
|
Ev hanımı
|
70
|
6,4
|
Emekli
|
164
|
14,9
|
Öğrenci
|
201
|
18,3
|
Mimar-Müh
|
21
|
1,9
|
Muhasebeci
|
11
|
1,0
|
Öğretmen
|
11
|
1,0
|
Avukat
|
2
|
,2
|
Çiftçi
|
9
|
,8
|
İşsiz
|
26
|
2,4
|
Serbest
|
53
|
4,8
|
Diğer
|
29
|
2,6
|
Total
|
1098
|
100,0
Tablo-1
|
İkamet
|
|
Sayı
|
Yüzde
|
|
|
İl merkezi
|
869
|
79,1
|
|
İlçe
|
91
|
8,3
|
|
Köy
|
71
|
6,5
|
|
İl Dışı
|
59
|
5,4
|
|
Irak
|
3
|
,3
|
|
Suriye
|
1
|
,1
|
|
Yurt dışı
|
4
|
,4
|
|
Total
|
1098
|
100,0
|
Tablo-2
Ankete katılan seçmenlerin %79,1 i il merkezinde ikamet etmektedir. İlçe ve köylerden de katılım olmuştur.
|
Yaşlar
|
|
Sayı
|
Yüzde
|
|
|
18-24
|
325
|
29,6
|
|
25-30
|
145
|
13,2
|
|
31-40
|
180
|
16,4
|
|
41-50
|
164
|
14,9
|
|
51-60
|
140
|
12,8
|
|
61-70
|
96
|
8,7
|
|
70+
|
48
|
4,4
|
|
Total
|
1098
|
100,0
|
Tablo-3
Yaş gruplarına baktığımızda en fazla 18-24 yaş grubunun olduğunu görüyoruz %29,6. Bunun bir sebebi diğer yaş gruplarına göre daha fazla cevap verme eğiliminde olmalarıdır. Yaşlar ilerledikçe katılımın azaldığını görüyoruz.
|
Genel seçimde kime oy vereceksiniz?
|
|
Sayı
|
Yüzde
|
|
|
373
|
34,0
|
|
241
|
21,9
|
|
91
|
8,3
|
|
İYİP
|
188
|
17,1
|
|
HDP
|
18
|
1,6
|
|
SP
|
12
|
1,1
|
|
BBP
|
6
|
,5
|
|
Kararsız
|
34
|
3,1
|
|
Diğer
|
135
|
12,3
|
|
Total
|
1098
|
100,0
|
Tablo- 4
En önemli tablomuzda ise partilerin oy oranları görülüyor. Buna göre AKP %34 oranıyla yine birinci parti konumunda. İkinci sırada %21.9 ile CHP, %17,1 ile İYİ Parti gelmektedir. MHP oyları ise %8,3 olmuştur. Diğer seçeneğinde ise hem diğer küçük partiler hem de cevap vermek istemeyen ve oy kullanmak istemeyenler bulunmaktadır.
|
Son genel seçimde kime oy verdiniz?
|
|
Sayı
|
Yüzde
|
|
|
431
|
39,3
|
|
264
|
24,0
|
|
147
|
13,4
|
|
HDP
|
15
|
1,4
|
|
SP
|
8
|
,7
|
|
BBP
|
12
|
1,1
|
|
Kullanmadı
|
208
|
18,9
|
|
Diğer
|
13
|
1,2
|
|
Total
|
1098
|
100,0
|
Tablo-5
Son genel seçimde kime oy verdiniz sorusuna verilen cevaplarda AKP li seçmene %39,3 oranında ulaşmışız. İki tabloyu karşılaştırdığımızda AKP de 5 puanlık, CHP de 2 puanlık, MHP de ise 5 puanlık bir düşüş olduğu görülüyor.
Son zamanlarda yaptığımız en zor anketlerden biri oldu. Seçmenin ancak yarısından cevap alabildik. Onun için bu tahminlerimizin sapması büyük olabilir.
|
Kararınızı vermede neler etkili oldu?
|
|
Sayı
|
Yüzde
|
|
|
Partimin lideri
|
276
|
25,1
|
|
İktidarın icraatları
|
178
|
16,2
|
|
Ekonomik durum
|
115
|
10,5
|
|
Partimin propagandaları
|
14
|
1,3
|
|
Siyasi görüşlerim
|
183
|
16,7
|
|
Milletvekili adayı
|
11
|
1,0
|
|
Arkadaş çevrem
|
6
|
,5
|
|
Terörle mücadele
|
28
|
2,6
|
|
İnançlarım
|
14
|
1,3
|
|
Ailem
|
47
|
4,3
|
|
Cemaat tarikat ve dini gruplar
|
9
|
,8
|
|
Kararı kendim veririm
|
133
|
12,1
|
|
Fikrim yok
|
54
|
4,9
|
|
Diğer
|
30
|
2,7
|
|
Total
|
1098
|
100,0
|
Tablo- 6
Bir başka soru da kararınızı vermede ne etkili oldu sorusuydu. Buna verilen cevaplarda, partimin lideri %25,1 ile en yüksek orandır. Siyasi görüşüm %16,7 iktidarın icraatları %16,1, ekonomik durum %10,5 ve kararı kendim veririm diyenler de %12,1 olmuştur. Sanıldığının aksine adayların, dini inanç ve cemaatlerin, parti propaganda çalışmalarının etkisinin yok denecek kadar az olduğu görülüyor. Seçimlerde en büyük etken partinin lideri olduğu görülüyor.
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