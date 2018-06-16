Haber: Semih Baykal

Alp Araştırma firması 4 Haziran 2018 Pazartesi günü Bolu Merkezde saat 10-17 arasında 15 anketörle 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili anket yaptı.

İŞTE O ANKETİN SONUÇLARI

Araştırmada 1098 seçmene ulaşılmış ve aşağıdaki sorular sorulmuştur.

Bunlar;

Seçmenin ikameti, yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, mesleği, genel seçimde kime oy vereceği, son genel seçimde kime oy verdiği, kararınızı vermede neler etkili oldu, kendinizi nasıl tanımlarsınız ve dövizin yükselmesinin sebebi sizce nedir? Diye sorular sorulmuştur.

Anket sonuçları SPSS istatistik paket programında çeşitli tekniklerle incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

İlk tablomuz ankete katılanların mesleklere göre dağlımı.

Meslekler Sayı Yüzde Memur 35 3,2 Esnaf 290 26,4 İşçi 176 16,0 Ev hanımı 70 6,4 Emekli 164 14,9 Öğrenci 201 18,3 Mimar-Müh 21 1,9 Muhasebeci 11 1,0 Öğretmen 11 1,0 Avukat 2 ,2 Çiftçi 9 ,8 İşsiz 26 2,4 Serbest 53 4,8 Diğer 29 2,6 Total 1098 100,0

Tablo-1

İkamet Sayı Yüzde İl merkezi 869 79,1 İlçe 91 8,3 Köy 71 6,5 İl Dışı 59 5,4 Irak 3 ,3 Suriye 1 ,1 Yurt dışı 4 ,4 Total 1098 100,0

Tablo-2

Ankete katılan seçmenlerin %79,1 i il merkezinde ikamet etmektedir. İlçe ve köylerden de katılım olmuştur.

Yaşlar Sayı Yüzde 18-24 325 29,6 25-30 145 13,2 31-40 180 16,4 41-50 164 14,9 51-60 140 12,8 61-70 96 8,7 70+ 48 4,4 Total 1098 100,0

Tablo-3

Yaş gruplarına baktığımızda en fazla 18-24 yaş grubunun olduğunu görüyoruz %29,6. Bunun bir sebebi diğer yaş gruplarına göre daha fazla cevap verme eğiliminde olmalarıdır. Yaşlar ilerledikçe katılımın azaldığını görüyoruz.

Genel seçimde kime oy vereceksiniz? Sayı Yüzde AKP 373 34,0 CHP 241 21,9 MHP 91 8,3 İYİP 188 17,1 HDP 18 1,6 SP 12 1,1 BBP 6 ,5 Kararsız 34 3,1 Diğer 135 12,3 Total 1098 100,0

Tablo- 4

En önemli tablomuzda ise partilerin oy oranları görülüyor. Buna göre AKP %34 oranıyla yine birinci parti konumunda. İkinci sırada %21.9 ile CHP, %17,1 ile İYİ Parti gelmektedir. MHP oyları ise %8,3 olmuştur. Diğer seçeneğinde ise hem diğer küçük partiler hem de cevap vermek istemeyen ve oy kullanmak istemeyenler bulunmaktadır.

Son genel seçimde kime oy verdiniz? Sayı Yüzde AKP 431 39,3 CHP 264 24,0 MHP 147 13,4 HDP 15 1,4 SP 8 ,7 BBP 12 1,1 Kullanmadı 208 18,9 Diğer 13 1,2 Total 1098 100,0

Tablo-5

Son genel seçimde kime oy verdiniz sorusuna verilen cevaplarda AKP li seçmene %39,3 oranında ulaşmışız. İki tabloyu karşılaştırdığımızda AKP de 5 puanlık, CHP de 2 puanlık, MHP de ise 5 puanlık bir düşüş olduğu görülüyor.

Son zamanlarda yaptığımız en zor anketlerden biri oldu. Seçmenin ancak yarısından cevap alabildik. Onun için bu tahminlerimizin sapması büyük olabilir.

Kararınızı vermede neler etkili oldu? Sayı Yüzde Partimin lideri 276 25,1 İktidarın icraatları 178 16,2 Ekonomik durum 115 10,5 Partimin propagandaları 14 1,3 Siyasi görüşlerim 183 16,7 Milletvekili adayı 11 1,0 Arkadaş çevrem 6 ,5 Terörle mücadele 28 2,6 İnançlarım 14 1,3 Ailem 47 4,3 Cemaat tarikat ve dini gruplar 9 ,8 Kararı kendim veririm 133 12,1 Fikrim yok 54 4,9 Diğer 30 2,7 Total 1098 100,0

Tablo- 6

Bir başka soru da kararınızı vermede ne etkili oldu sorusuydu. Buna verilen cevaplarda, partimin lideri %25,1 ile en yüksek orandır. Siyasi görüşüm %16,7 iktidarın icraatları %16,1, ekonomik durum %10,5 ve kararı kendim veririm diyenler de %12,1 olmuştur. Sanıldığının aksine adayların, dini inanç ve cemaatlerin, parti propaganda çalışmalarının etkisinin yok denecek kadar az olduğu görülüyor. Seçimlerde en büyük etken partinin lideri olduğu görülüyor.