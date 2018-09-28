Haber: Gönül Olutürk

Bolu’da hayvan severlerin yaşadığı en büyük sorunların başında gelen sahipsiz hayvanların bakımı ve beslenmesine üçüncü kişilerin engel olmasıydı. Sahipsiz hayvanlara verdiği önemle bilinen Bolu Belediyesi yaptığı tam donanımlı hayvan hastanesiyle hayvan severlerin gönlünü kazanmıştı. Hayata geçirdiği bu projeyle hayvan severlerin bu isteğine kayıtsız kalmayarak bu yasanın uygulanmasını desteklediğini hazırladığı afişlerle duyurdu. Sosyal belediyecilik örneğinin en güzel örneğini gösteren Bolu Belediyesi bu uygulamayla tüm hayvan severlerin gönüllerini kazandı. Hayata geçirilecek bu uygulamayla artık Komşusu tarafından sokak hayvanlarına bakıyor tüm hayvanları apartmanın önüne topladı diye zabıtaya şikayet dönemi sona erdi.