Haber: Esra Öztürk

Bolu’nun yerel markası Lezize markası bünyesinde kurulan ve sağlıklı beslenme, kilo verme gibi konularda vatandaşların imdadına yetişen Lezize Diyet, bu hafta suyun faydaları hakkında önemli bilgiler verdi. Lezize Diyet’in genç diyetisyeni Ece Sarı, suyun cildi güzelleştirdiğinden bahsederek aynı zamanda vücutta biriken zararlı maddeleri dışarıya atılmasını da sağladığına dikkat çekti. Diyetisyen Sarı ayrıca suyun diğer faydalarını şu şekilde sıraladı:

“Hücrelere besin ve oksijen taşır.

Kabızlığı engeller.

Bazı toksinleri atarak böbrek ve karaciğerdeki yükü azaltır.

Vitaminler, mineraller ve diğer besinlerin çözülmesine yardımcı olur.”

Su tüketiminin sağlık açısından önem taşıdığını ifade eden Ece Sarı son olarak, yetişkin bireylerde erkeklerin günde 3-3,5, kadınların 2,5-3 litre sıvı alımı yapması gerektiğini söyledi.