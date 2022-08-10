İşte Tarım İşçilerinin Alacağı Para!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından, 8 Ağustos tarihli Tarım İşçilerine Belirlenen Asgari Ücret ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Hakkında genelge paylaşıldı. Genelgeye ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulunan Bolu Ziraat Odası, 1 Ağustos ve 31 Aralık tarihleri arasında belirlenen, tarım işçilerine ödenecek günlük asgari ücretin 215 lira 70 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. 4857 sayılı iş kanunun 71’nci maddesi gereğince 15 yaşını doldurmamış çocukların ağır işlerde çalıştırılmasının yasak olduğu vurgulandı.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ÇALIŞACAĞI İŞLER!

15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılabileceği hafif işler ise; düşme tehlikesi olmayan meyve, sebze toplama, kümes hayvanları besleme, çeşitli işlerde satış elemanı, kütüphane ve sergi yerlerinde yük taşıma harici yardımcılık ve çiçek satışı gibi işler olarak sıralandı.