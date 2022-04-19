İşte ülkeyi geleceğe taşıyacak eğitimciler



Haber: S. Özge Yücel

Paşaköy İlkokulu’nda görev yapan Havva Alaşa yürüttüğü Journey of Discovery (Keşif Yolculuğu) projesiyle Portekiz, Fransa, Sırbistan ve Litvanya’nın ortak eğitim girişimi olan ve eğitimde gelişmişlik düzeyini ifade eden Stem Okul Etiketi’ni Bolu’ya kazandırdı.

1-A Sınıf Öğretmeni Havva Alaşa, proje kapsamında öğrencileriyle birlikte farklı bir çok etkinliği hayata geçirdi. Journey of Discovery Projesinde minik öğrenciler, üç boyutlu uzay programlarını kullanarak uzayın derinliklerini keşfetti, Güneş Sistemi maketleriyle gezegenleri tanıdı, kendi tasarladıkları astronot kıyafetleriyle uzayda nasıl hareket edileceğini öğrendi. Paşaköy İlkokul Müdürü Bahattin Deniz’in desteğiyle hayata geçirilen Journey of Discovery ilkokul öğrencilerinin hem uzayı daha iyi kavramalarını hem de bilim üretme yetilerinin gelişmesine önemli katkılar sağladı.

Proje dâhilinde uygulanmış olan etkinlikler, Stem School Label platformuna yapılan başvuru sonucunda incelendi. Yapılan inceleme sonucunda Bolu Paşaköy İlkokulu Stem Okul Etiketi almaya hak kazandı.