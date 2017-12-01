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    • İşte ünlü hemşerilerimiz

    Ülkemizde alanlarında ünlenen ve herkes tarafından tanınan hemşerilerimizi sizler için derledik.

    01 Aralık 2017 Cuma 11:48
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    İşte ünlü hemşerilerimiz

    Özel Haber: Esra ÖZTÜRK

    Alanlarında uzmanlaşarak ve ünlenen herkes tarafından hemşerilerimizi sizler için derleyerek haber haline getirdik. İşte haberimiz.

    Listemizin 1’inci sırasında Beyazıt Öztürk yer alıyor. Aslen Artvinli olan Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da, memur bir ailenin ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Gürcü asıllıdır. kısaca Beyaz olarak bilinen, Türk sunucu, şovmen, televizyon ve radyo programcısı, şarkıcı, oyuncudur. Geçtiğimiz günlerde de doğup büyüdüğü evi paylaşarak yerel basında yer almıştır.

    Listemizin 2’inci sırasında ise Türk sinema sektörünün ünlü isimlerinden Serdar Gökhan var. Gerçek adı Nusret Ersöz olan ünlü oyuncu ilimizin Mudurnu ilçesinde doğdu. 15 Mayıs 1946 yılında dünyaya gelen ve daha sonradan Serdar Gökhan, ilk başta dublör olarak girdiği sinema sektöründe emin adımlarla basamakları çıkarak kısa sürede ünlü bir oyuncu haline geldi. Oyunculuğun yanı sıra çizgi roman çizerliği de yapmıştır.

    Listenin 3’üncü sırasında ünlü türkücü Safiye Soyman var. 1961 Yılında Bolu’nun Akpınar Mahallesi’nde bir gecekonduda doğan Safiye Soyman 35 yaşında dönemin en ünlü gazinolarından Maksim’de sahneye çıkmıştır.

    Listede 4’üncü sırayı ise herkesin ‘Arka Sokaklar’ dizisinde ‘Hüsnü Çoban’ olarak tanıdığı Özgür Ozan yer alıyor. Bolu’da 1966 yılında doğan Özgür Ozan, liseyi okumak için Ankara’ya yerleşti. Ozan, adını ise ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde canlandırdığı ‘Selami’ karakteri ile duyurdu.

    Listemizin 5’inci sırasında ise Sinem Öztürk, yer alıyor. Güzel oyuncu İstanbul doğumlu olsa da aslen ilimizin Mudurnu ilçesindendir. İsmini Arka Sıradakiler dizisinde ‘Gamze’ karakteri ile duyuran Öztürk daha sonra TRT Türk’te sunuculuk yaptı. Öztürk’ün son projesi ise 2015 yılına damga vuran ‘Kiralık Aşk’ dizisi oldu.

    Listemizin son sırasında ise genç kızların sevgilisi Barış Arduç var. Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile sıkça söz ettiren Barış Arduç aslen Bolulu olmasa da ilimizde büyümüştür. Gölcük depremi sonrası Bolu’ya yerleşen Arduç, Erciyes Üniversitesi’ni kazanana kadar Bolu’da yaşamamıştır.

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