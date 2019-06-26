İşte yeni askerlik sisteminin detayları

Haber: Birol Ertunç

Askerlik süresini kısaltan yasal düzenleme geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 335 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onaylaması sonrası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni sistemde, kısa dönem uzun dönem askerlik ayrımı sona erdi. Zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya düştü. 6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar istemeleri ve uygun görülmeleri halinde askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira maaş verilecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan askerlere ise ek bin lira verilecek.

31 BİN TL ÖDEYEN BEDELLİ YAPABİLECEK

Kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda erken terhis çalışmaları da başladı. 6 aylık süreyi tamamlamış olan 100 binden fazla askerin terhis süreci başladı. Yeni sistemde 20 yaşını doldurmuş ve 31 bin TL ödeyenler bedelli askerlik yapabilecek. Bedelli askerlikten yararlananlar bir aylık temel eğitimin ardından terhis olacak. Düzenlemeyle, bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanların bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlikten yararlanmasının önü açıldı, cezaları da affedildi.

DOKTORLAR VE ÖĞRETMENLERE 1 AY TEMEL EĞİTİM

Yeni askerlik kanunuyla yedek subaylığın yanı sıra yedek astsubaylık da devreye girdi. Yedek astsubay olarak görev yapacaklar 2 ay temel 10 ay da kıta görevi yapacak. İsteyenler yedek astsubaylıktan astsubaylığa geçebilecek. Doktorlar ve öğretmenler, bir aylık temel eğitimin ardından görevlerini yaparak askerlik hizmetini tamamlamış sayılacak. Yeni kanun ile bazı kişilere askerlik muafiyeti de sağlanabilecek. Muafiyet kararı, Milli Güvenlik Kurulu’nun gerekli gördüğü sahalarda, Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifi üzerine verilebilecek.