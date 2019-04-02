İŞTE YENİ MAHALLE MUHTARLARIMIZ!

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile birlikte ilimiz merkez ilçesine bağlı mahallelerde de yeni muhtarlar seçildi. Yaklaşık 250 muhtar adayının katıldığı seçimlerde 42 mahalle muhtarı belli oldu. Belediye Başkanı adaylarının kampanyalarını aratmayan bir yarışın olduğu mahalle muhtarlıklarında kıyasıya rekabet oldu. Yapılan seçimler sonucunda en yüksek oyu alarak muhtar seçilen isimler ve mahalleleri ise şu şekilde oluştu:Akpınar Mahallesi Mustafa Şengüleç, Aktaş Mahallesi İsmail Usta, Alpağut Mahallesi Sema Bostancı, Alpağutbey Mahallesi Kerim Güngör, Aşağısoku Mahallesi Abdullah Aktaş, Bahçelievler Mahallesi Selma Hancıoğlu, Beşkavaklar Mahallesi Mehmet Özbey, Borazanlar Mahallesi Şevki Gündüz, Büyük Cami Mahallesi Yusuf Ahmet Akduman, Çakmaklar Mahallesi İsmail Candan, Çıkınlar Mahallesi Mustafa Kaçar, Çivril Mahallesi İsmail Yaman, Dağkent Mahallesi Muammer Özkan, Dodurga Mahallesi Sabri Şenel, Gölyüzü Mahallesi Mustafa Sağlam, İhsaniye Mahallesi Mustafa Demir, İzzet Baysal Mahallesi Erkan Mutlu, Karacaağaç Mahallesi Kamil Pekyaman, Karaçayır Mahallesi Cengiz Aydoğan, Karaköy Mahallesi Fatih Mülayim, Karamanlı Mahallesi Necati Dinçer, Kasaplar Mahallesi Burhan Cahit Eşit, Kılıçarslan Mahallesi Volkan Türk, Köroğlu Mahallesi Abdullah Akgül, Kuruçay Mahallesi Mehmet Epçim, Küçükberk Mahallesi Yusuf Aksoy, Kültür Mahallesi Cengiz Boz, Kürkçüler Mahallesi İbrahim Vural, Ovadüzü Mahallesi Sadet Öztürk, Paşaköy Mahallesi İsmail Çimen, Sağlık Mahallesi Murat Çakır, Sandallar Mahallesi Niyazi Teke, Salıbeyler Mahallesi Mehmet Karaman, Semerkant Mahallesi Enver Tunç, Sarıcılar Mahallesi Hüseyin Yıldırımer, Seyit Mahallesi İlhami Otacıoğlu, Sümer Mahallesi Mehmet Şentürk, Tabaklar Mahallesi Sedat Atlan, Tepecik Mahallesi Mehmet Çetin, Umutkent Mahallesi Nuray Akmaz, Yaşamkent Mahallesi Mehmet Özden, Yeni Mahalle Lütfi Güneç, Yukarsoku Mahallesi İsmail Elmacı

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 14:34