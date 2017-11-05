Haber: Gönül Olutürk

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçişte uygulanacak olan yeni sistemi açıkladı. Bakan Yılmaz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Mevcut sistem TEOG en iyi sistemdi. Bir ihtiyaçtan dolayı değişti. Bu sınavın okul dışı kaynaklara öğrencileri yönlendirdiği şekilde algı vardı. Demek ki sistem okul dışı kaynaklara yönelmeyi artırmış olabilir.”

TEOG ile ilgili gelen şikayetleri dikkate almak zorunda olduklarını belirten Yılmaz ayrıca, “Herkes eksiklerde mutabık. Evi yakın olana imtiyaz tanınır diye bir şey yoktu. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için stresi kaldıracak basit, kolay ve anlaşılır bir sistem getirelim dedik. Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde öğrenci adresine en yakın okula yerleştirilecek. Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak. Yeni sistemle çocukların ortaokula kaydettirildiği anda hangi liseye gideceği bilinecek. Ortaokul ile lise arasındaki bağı kurmuş oluyoruz. Yüzde 90'ın üzerindeki öğrenci için geçerli" diye konuştu.

İsteyen girebilecek

Bakan Yılmaz, belirlenen bazı illerde öğrencilerin isteğe bağlı olarak girebilecekleri bir sınav hazırladıklarını söyledi. Yılmaz, bu okulların ismini ve sayısını Mayıs ayı gibi açıklayacaklarını ve velilerin çocuklarını bu sınava isterlerse yönlendirebileceklerini belirtti. Bakan Yılmaz ayrıca, “Sadece nitelikli okulları hedefleyenler sınava girebilecek” dedi.

Sözel ve sayısal

Sınav içeriğine ve süresine ilişkin bilgiler veren Yılmaz şunları söyledi: “Sınav yerelde yapılacak ama bütün sorular merkezden Bakanlığımızca hazırlanacak. Sınav sonuçlarını da kısa süre içerisinde yani Haziran ayı içerisinde ilan edeceğiz. Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak. Toplam 60 soru olacak ve 90 dakikalık bir süre verilecek. Sınavı 8'nci sınıf müfredatı ağırlıklı olmak üzere 6, 7. ve 8. sınıf ders müfredatına ve müfredatla amaçladığımız kazanımlara, ders kitaplarımıza uygun şekilde yapacağız. “

Tercih dışında gönderilmeyecek

Eğitim bölgelerinin velilerin istekleri doğrultusunda şekillendirileceğini ifade eden bakan Yılmaz, “Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Biz, eğitim bölgelerini oluştururken, o şekilde oluşturacağız ki velimizin istediği meslek lisesi de olsun, velimizin istediği Anadolu lisesi de olsun, velimizin istediği imam hatip lisesi de olsun. Dolayısıyla bu eğitim bölgesi oluşturması, bu sorunu ortadan kaldıracak” ifadelerini kullandı.