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10 Temmuz 2018 Salı
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. Bakanlar Kurulu'nda ilk kez milletvekili olmayan isimler yer aldı. İşte yeni kabine...

    10 Temmuz 2018 Salı 06:39
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    İşte yeni sistemin yeni kabinesi…
     HABER KASIM ŞAHİN
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabineyi açıklarken, “Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirebilen az sayıda ülke arasına girmiş bulunuyoruz. Bir kez daha hem seçim sonuçlarının, hem de yeni yönetim sistemimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İradesini yansıtan 50 milyonun üzerindeki vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. 15 Temmuz’dan itibaren bizi destekleyen, MHP’ye başta Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. MHP ile ülkemizin ve milletimizin menfaatleri için işbirliğimizi Meclis’te de sürdüreceğiz. Yeni yönetim sistemi mimarisini geçtiğimiz günlere kadar devam ettirdik. Yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk. Yeni yönetim mimarisini seçimden önceki günlerde tv’lerde milletimizle de paylaşmıştık. Kanun değişiklikleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Bugün de resmen göreve başladık. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni yayınladık.
    Ne bizim ne de bizden sonra gelecek Cumhurbaşkanlarının yürütme konusunda aksaklıklar konusunda öne sürecekleri bahaneleri kalmamıştır. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemdeki en önemli yetkilerimizden biri de kabinemizi de oluşturabilme imkanımızdır. Bakanlık sayımızı başkan yardımcımızla 17’ye indirdik. Bazı bakanlıkları aynı isimle muhafaza ederken, bazılarını birleştirdik, bazılarını da lağv ettik” dedi.

    VE İŞTE YENİ KABİNE;
    Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
    Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül
    İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
    Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
    Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
    Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
    Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
    Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy (ETS Tur'un kurucusu)
    Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
    Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
    Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
    Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
    Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
    Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
    Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı, Recep, Tayyip, Erdoğan, Yeni

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