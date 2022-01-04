İşte yeni trafik cezaları listesi

Haber: Uğur Balaban

Yeni yılın gelişiyle birlikte trafik cezalarına da yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 36,2 zam geldi. 2022 yılında güncel trafik cezalarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte 2022 trafik cezaları listesi:

Trafik Cezası Türü 2021 Ücret 2022 Ücret

Kırmızı ışıkta geçmek 314 TL 427 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 314 TL 427 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 652 TL 888 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1339 TL 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1339 TL 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 1678 TL 2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 288 TL 392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 144 TL 196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 314 TL 427 TL

Alkol testine itiraz etmek 2816 TL 3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 314 TL 427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 314 TL 427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme 211 TL 288 TL

kurallarına uymamak

Çakar veya siren kullanmak 1338 TL 1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 2698 TL 3674 TL

Drift atmak 6700 TL 9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı 6909 TL 9410 TL

madde alarak araç kullanmak

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 550 TL 750 TL

Aracı plakasız kullanmak 1697 TL 2312 TL

Araca sahte plaka takmak 6686 TL 9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1338 TL 1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 144 TL 196 TL

Takip mesafesine uymamak 144 TL 196 TL

Plakanın okunur olmasını 550 TL 750 TL

engelleyecek değişiklikler