İşte yeni trafik cezaları listesi

Haber: Uğur Balaban
Yeni yılın gelişiyle birlikte trafik cezalarına da yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 36,2 zam geldi. 2022 yılında güncel trafik cezalarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte 2022 trafik cezaları listesi:
Trafik Cezası Türü 2021 Ücret 2022 Ücret
Kırmızı ışıkta geçmek 314 TL 427 TL
Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 314 TL 427 TL
Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 652 TL 888 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1339 TL 1823 TL
Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1339 TL 1823 TL
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 1678 TL 2286 TL
Engelliler için ayrılan yere park etmek 288 TL 392 TL
Emniyet kemeri kullanmamak 144 TL 196 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak 314 TL 427 TL
Alkol testine itiraz etmek 2816 TL 3836 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 314 TL 427 TL
Yasak olan yerde sollama yapmak 314 TL 427 TL
Şerit izleme ve şerit değiştirme 211 TL 288 TL
kurallarına uymamak
Çakar veya siren kullanmak 1338 TL 1823 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak 2698 TL 3674 TL
Drift atmak 6700 TL 9125 TL
Uyuşturucu ve uyarıcı 6909 TL 9410 TL
madde alarak araç kullanmak
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 550 TL 750 TL
Aracı plakasız kullanmak 1697 TL 2312 TL
Araca sahte plaka takmak 6686 TL 9107 TL
Emniyet şeridini ihlal etmek 1338 TL 1823 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 144 TL 196 TL
Takip mesafesine uymamak 144 TL 196 TL
Plakanın okunur olmasını 550 TL 750 TL
engelleyecek değişiklikler