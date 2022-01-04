İşte yeni trafik cezaları listesi

Yeni yıl zamlarla birlikte geldi. Trafik cezalarına yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 36,2 zam geldi.

İşte yeni trafik cezaları listesi

Haber: Uğur Balaban

Yeni yılın gelişiyle birlikte trafik cezalarına da yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 36,2 zam geldi. 2022 yılında güncel trafik cezalarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte 2022 trafik cezaları listesi:

Trafik Cezası Türü                                         2021 Ücret         2022 Ücret

Kırmızı ışıkta geçmek                                            314 TL           427 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak                   314 TL          427 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak                 652 TL          888 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak                         1339 TL        1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma)              1339 TL        1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma)         1678 TL        2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek                  288 TL         392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak                                144 TL          196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak                    314 TL           427 TL

Alkol testine itiraz etmek                                      2816 TL         3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak                          314 TL          427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak                         314 TL           427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme                               211 TL        288 TL

kurallarına uymamak 

Çakar veya siren kullanmak                                    1338 TL        1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak                                        2698 TL      3674 TL

Drift atmak                                                              6700 TL       9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı                                            6909 TL        9410 TL

madde alarak araç kullanmak

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak         550 TL           750 TL

Aracı plakasız kullanmak                                         1697 TL           2312 TL

Araca sahte plaka takmak                                        6686 TL           9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek                                    1338 TL           1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak                    144 TL            196 TL

Takip mesafesine uymamak                                       144 TL           196 TL

Plakanın okunur olmasını                                          550 TL           750 TL

engelleyecek değişiklikler

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