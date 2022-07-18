İŞTE YKS SONUÇLARI

Milyonlarca gencin ter döktüğü YKS Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı tarafından yapılan duyuruyla açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınava ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS SONUÇ SORGULA

YKS Sınavı sonucunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

TERCİHLER 27 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adayların yapacağı tercih tarihine ilişkin Başkan Aygün: “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

SON TERCİH 5 AĞUSTOS'TA

Sınav sonrası tercih tarihlerini veren Başkan Aygün, "adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında https://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 10:12