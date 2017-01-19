Özel Haber: Emrah ÖGET

Bolu’da 2012 yılında kemik iliği hastası olarak dünyaya gelen 4 yaşındaki Zeynep GÜLCAN için düzenlenen kan bağışı kampanyalarında bir türlü uygun ilik bulunamamış, anne Nurcan Gülcan, son olarak tüp bebek yöntemiyle hamile kalmış ve kardeşi, Zeynep’e umut olmuştu. Bir süre önce Zeynep’in kardeşinden alınan kordon kanının ilik hastası Zeynep’e nakledildiği bilinirken Zeynep’in durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Zeynep’in son durumu hakkında gazetemize bilgiler veren Baba Mustafa GÜLCAN, “Yaklaşık 5-6 aydır İstanbul’dayız. Zeynep’imizin durumu çok şükür iyiye gidiyor ve inşallah bir buçuk ay kadar sonra Bolu’ya geleceğiz. İlik nakli gerçekleşti ve ilik uyum göstererek çalışmaya başladı. Şuan ayda bir kez kontrole gidiyoruz, rutin ilaçlarını kullandırıyoruz. İstanbul’da durmamız gerekiyor çünkü ameliyattan sonraki ilk zamanlarda enfeksiyon riski, ateşlenme ve hastalanma riski yüksek. Bolu’nun mesafesi uzak olduğu için İstanbul’da kalmak durumundayız. Bolu’ya döndüğümüzde Zeynep’in aylık kontrollerine Bolu’dan gidip geleceğiz. Zeynep’in gözlerinde ufak bir problem oldu. Onun da tedavisi inşallah yapılacak. Zeynep eski durumuna bakarak çok çok iyi. Nakilden sonra kasları biraz gevşediği için şuan tam yürüyemiyor ama yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı” dedi.

FEHMİ KÜPÇÜ’YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Bu süreçte onları yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini sunan Mustafa GÜLCAN, “Bizlere bu süreçte yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı buralara mümkün değil gelemezdik. Bizim ailesi olarak Zeynep için ne kadar çabamız varsa Milletvekilimiz Fehmi Küpçü ve ekibinin de iki kat daha fazla çabası oldu. Allah razı olsun. Yanımızda olan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun.” dedi.

GÜLCAN’DAN ÖNEMLİ RİCA

Ayrıca bir isteğini dile getiren Mustfa GÜLCAN, Kızılay’ın zaman zaman kan bağışı kampanyaları yaptığını belirterek, çok sayıda ilik nakli bekleyen hasta olduğunu hatırlattı ve kan bağışı kampanyalarında ayrıca ilik hastalığı ve ilik nakli ile ilgili de insanların bilinçlendirilmesini ve bu konuda duyarlılığın artırılması için de çalışmaların yapılmasını istedi.