İşte zimmetin belgesi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alaaddin Yılmaz’ın son beş yılını yani 1 Ocak 2014 ile 30 Mart 2019 tarihlerini kapsayan dönemi inceleyen Mülkiye Baş Müfettişi Aslan hazırladığı raporda 29 farklı konuda usulsüzlük tespit etti. Hazırlanan müfettiş raporunda 10 Aralık 2019 tarihinde yayınladığımız ‘Belediyede zimmet skandalı’ haberimizde geçen detayların doğru olduğu ortaya çıktı. Haberimizde, “Eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve birçok belediye çalışanına toplam binlerce liralık zimmet çıkaran Sayıştay Müfettişleri, zimmete geçirilen paraların kişilerden tahsil edilerek belediye kasasına yeniden konulmasını istedi” demiştik. İşte isim İsim çıkarılan zimmet rakamları;

Eski Başkan Alaaddin Yılmaz 161 bin 999 lira

Emine Davarcıoğlu 98 bin 507 lira

Zerrin Biçen 46 bin 397 lira

Necmi Arman 26 bin 274 lira

Hüseyin İka 18 bin 843 lira

İbrahim Ertiryaki 6 bin 786 lira

Zafer Kazan 18 bin 934 lira

İlhan Öztürk 17 bin 149 lira

Serkan Ilgaz 17 bin 749 lira

Koray Kolludemiroğlu 14 bin 144 lira

Mehmet Özen 11 bin 926 lira

Adnan Demirel 10 bin 568 lira

M.Fatih Kaplan 10 bin 445 lira

Metin Çakmak 6 bin 178 lira

İsmail Şentürk 99 lira

Sadık Kaymaz 300 lira

Mehmet Duman 290 lira

Ömer Faruk Erkoç 6 bin 35 lira

İsmail Özmen 7 bin 297 lira

Şeyhmuz Çelik 4 bin 17

İsmail Civelek 3 bin 703 lira

Selim Süren 3 bin 940 lira

Ayhan Yıldırım 66 lira

İsmail Yaşar 141 lira

Mülkiye Müfettişi Osman Aslan tarafından çıkarılan zimmet toplamının 630 bin liranın üzerinde olduğu ve bu rakamların geçmiş faizleri ile birlikte kişilerden tahsil edilmesi gerektiği belirtildi. Hazırlanan raporun Bolu Valisi Ahmet Ümit’e yaklaşık iki ay önce teslim edildiği fakat Vali Ümit’in raporu açıklamadan kaçındığı da haber merkezimize ulaşan başka bir bilgi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020, 13:11