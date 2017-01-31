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31 Ocak 2017 Salı
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    Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, yaptığı açıklamada, daha iyi bir takım oluşturmak için ara transfer dönemini iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

    31 Ocak 2017 Salı 10:19
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    İstediğimiz düzeye geleceğiz

    Haber: Ceylan Beykoz

    Boluspor, ara transfer döneminde 9 futbolcu ile yollarını ayırırken, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı. Ligde 27 puan ile 6. sırada yer alan kırmızı- beyazlı ekip, Emre Kılınç, Efe Halil Özarslan, Özgür Özkaya, Ozan Karabacak, Emrullah Yıldırım, Cumali Bişi, Berat Tosun, Tunahan Çiçek, Murat Yıldırım ve İsmail Yıldırım ile yollarını ayırdı. Ara transfer döneminde yoğun mesaide bulunan kulüp yönetimi, Antalyaspor'dan Kadir Bekmezci, Giresunspor'dan Guido Koçer, Sivasspor'dan Musa Sinan Yılmazer, Heerenveen takımından Mitchell te Vrede, Şanlıurfaspor'dan Ramazan Sal, Akhisar Belediye Abdulkadir Özdemir, Heart of Midlothian'dan Alim Öztürk ve Odds BK takımından Chukwuma Akabueze'yi renklerine bağladı. Kulüp başkanı Necip Çarıkçı, yaptığı açıklamada, daha iyi bir takım oluşturmak için ara transfer dönemini iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Transfer döneminin başlamasıyla 9 futbolcu ile yollarını ayırdıklarını anımsatan Çarıkçı, "Takımdan ayrılan futbolcuların yerine 8 yerli ve yabancı oyuncuyu transfer ettik. Bu oyuncuların ardından transfer çalışmamızı tamamladık. Yaptığımız transferler daha iyi bir Boluspor oluşturmak için." diye konuştu. Çarıkçı, ikinci devre daha iyi bir Boluspor'un olacağını anlatarak, "Takımda sakat olan ve takıma yeni katılan oyuncular var. Sakat oyuncuların iyileşmesi ve yeni gelen oyuncuların ise takıma uyumu hızlı bir şekilde olursa istediğimiz Boluspor'u göreceğiz." şeklinde konuştu. Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle liglere 15 gün ara verildiğini hatırlatan Çarıkçı, "Verilen ara Boluspor için çok iyi olacak. Bu süreyi iyi kullanarak, istediğimiz düzeye geleceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Çarıkçı, Antalya'da kampa girecek takımın, hazırlıklarını tamamlamasının ardından deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacaklarını kaydetti.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Kulüp, Başkanı, Necip, Çarıkçı

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