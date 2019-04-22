İşten çıkarıldı çatıya çıktı

HABER:C.Kutay Aykan

2018 Yılı Aralık ayı itibarıyla belediyede işe başlatılan 97 işçinin iş akitleri bu sabah itibarıyla sonlandırıldı. İşten çıkarılan işçiler arasında bulunan bir kişi Belediyenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıdan bağıran işçi, “Kuran el bastın, Türk bayrağını öptüm. Hani senin sözün nerede kaldı” dedi.

4 ay önce engelli kadrosundan eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından işe alındığı iddia edilen 97 işçinin işine son verilmesi büyük olaylara neden oldu. İşten çıkartıldığı haberini alan engelli belediye işçisi Barış Yiğit, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dev afişinin bulunduğu 7 katlı hizmet binasının çatısına çıktı.Haksız yere işten çıkartıldığını savunan Yiğit çatıdan bağırarak sesini Bolu halkına duyurmaya çalıştı. Yiğit, “Tanju Özcan, Başkan olmadan önce noterden taahhütname vererek kimseyi işten çıkartmayacağını duyurarak halkı kandırdın. Kuran-ı Kerime ve Türk bayrağına el basın yemin edip hak yemeyeceğini belirterek göreve başladın. Ama yetimin hakkını yemeye başladın. Nerede senin yeminin, sözün. Neden bizleri kandırdın. Hani adalet vardı. Nerede senin adaletin” diye bağırdı.

KADIN İŞÇİLERİN GÖZYAŞLARI

Engelli kadrosundan 4 ay önce Bolu Belediyesinde 96 arkadaşıyla birlikte işe başlayan Yiğit’le birlikte işten çıkartılan kadın işçiler üzüntülerinden gözyaşı döktüler. Kadın işçiler; “Çoluk çocuk rezil olduk. Üç kuruşluk ekmek parası için çalışırken şimdi ekmeğimizden olduk. Hakkımızı helal etmiyoruz” diyerek gözyaşı döktüler.

ATLAMAK ÜZEREYKEN İKNA EDİLDİ

Bolu Belediyesinin hizmet binasının çatı katından dakikalarca intihar girişiminde bulunan engelli işçi Yiğit, Yunus ekipleri ve asayiş ekiplerinin ikna çabası sonrası eyleminden vaz geçirildi. Yiğit, daha sonra özel bir odaya alınarak, psikolog eşliğinde terapiye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 13:13