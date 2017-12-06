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06 Aralık 2017 Çarşamba
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    • İŞTEN ÇIKINCA FABRİKAYI YAKMAYA KALKTI

    Yaklaşık 3 gün önce sabaha karşı Dodurga bölgesinde sabah saatlerinde bacağı kırılan ve yardım için salık ekiplerini arayarak yardım isteyen İbrahim Baykara’nın foyası kısa sürede ortaya çıktı. Baykara, Kundakçılık yaptığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

    06 Aralık 2017 Çarşamba 09:04
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    İŞTEN ÇIKINCA FABRİKAYI YAKMAYA KALKTI

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu’nun Dodurga Mahallesinde sabaha karşı ormanlık alanda yürürken ayağının kırıldığını ve yürüyemediğini belirterek sağlık ekipleri ile polisten yardım isteyen İbrahim Baykara’nın imdadına UMKE ekipleri ile polis yetişti. Sabah saatlerinde bacağı kırık olan Baykara’ya yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı. Baykara’nın yalanı da kısa sürede ortaya çıktı. Baykara’nın sabah saatlerinde ormanlık alanda ayağının kırılmasından yaklaşık 8 saat önce Türkiye’nin en büyük tavuk entegrelerinden biri olan Beypiliç’in yem fabrikasının üst katında bulunan ve çalışanların dosyalarının ve bazı belgelerin bulunduğu arşiv katı saat 00.30 sıralarında yandı.

    Yangından sonra harekete geçen Jandarma yangın mahalli ve Beypiliç’in idari binasındaki kameraları inceleme altına aldı. Yapılan incelemede, daha önceden Beypiliç firmasında çalışan, daha sonra işten ayrılarak yine aynı fabrikanın taşeron işini yürüten firmada işe başlayan İbrahim Baykara’nın görüntülerine ulaştı. Yangın hakkında da kundaklama raporu verildi.

    Olayın peşini bırakmayan jandarma, yerel ve ulusal basında, “Ormanlık alanda kayboldu, UMKE kurtardı” haber başlığıyla Baykara’nın Dodurga Mahallesindeki ormanlık alanda ayağının kırıldığını ve sağlık ekiplerinin yardımına koştuğu haberini görünce, kundakçı Baykara’yı hastanede gözaltına aldılar.

    Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine 3 gündür Jandarma da gözaltına tutulan ve ifadesi alınma işlemi süren Baykara’nın ayrıca olay gecesi uyuşturucu maddesi kullandığı tespit edildi. Beypiliç Yem Fabrikası ile Dodurga Mahallesinin ormanlık alanının aynı güzergah içerisinde olduğu, zanlının kundaklama olayından sonra kaçarak Dodurga Mahallesi ormanlık alandan doğru evine gitmeye çalıştığı da öğrenildi.

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