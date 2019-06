İsteyen mekanik sayaca dönebilecek

Haber: Gönül Olutürk Bolu Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturumu geçtiğimiz Cuma günü Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleşen Meclis toplantısında ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Haziran ayı 1. Oturumunda komisyona havale edilen ve raporda bulunan “Dijital Ön Ödemeli Su Saatini yaygınlaştırmak maksadıyla 2019 yılı gelir tarifesindeki su abone ücretleri bölümünün 2.maddesinde bulunan su depozito ücretlerinin yeniden düzenlenmesi konusu” da meclisin görüşüne sunuldu. Komisyondan oy birliği ile meclise taşınan konu Belediye Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Alınan karara göre artık mekanik sayaçlarda meskenlerden alınan bin 400 TL’lik ücretin 400 TL’ye, daha önce iş yerlerinden alınan 2 bin TL ise 500 TL’ye düşürüldü. “DİJİTAL SAYAÇLARLA İLGİLİ ŞU AN SORUN VAR” Söz konusu gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Tanju Özcan, şu an kullanılan 68 bin sayaçtan 13 bininin 10 yıllık garantisinin sona erdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu karardan sonra mekanik sayaçlara geçen kaç kişi olur onu da bilmiyorum. Dijital sayaçlarla ilgili şu an sorun var. Kalibrasyonlarının yapılması gerekiyor. Az mı su yazıyor, çok mu su yazıyor belli değil. Kalibre edilmesi gerekiyor. Bozulanlar da yapılmıyordu. Yeni tarife cetvelinde bununla ilgili de çalışma olmuş.” “MEKANİK SAYAÇLARA DÖNMEK İSTEYENLERE ENGEL OLMAYACAĞIZ” Belediye Başkanı Özcan konuşmasının devamında ayrıca dijital sayaçların ortadan kalkmayacağını ve isteyenlerin bu sayaçları kullanmaya devam edeceğini belirtti. Başkan Özcan, dijital sayaçlardaki sorunla ilgili, “Bozulan dijital sayaçlar yapılamıyordu. Neden gelir tarife cetveline onarım bedeli hiç konulmamış. Şirket daha çok Bolu’dan daha fazla dijital sayaç satamayacağı için gidiyor. Bizde dedik ki biz sana mahkum değiliz. Dijital saatleri bırakıp mekanik sayaçlara dönmek isteyenlere engel olmayacağız. Şirket buradan giderse bir anlaşma ve ihale yapacağız. Parçaları alma ve yapma ile ilgili. Dijital saatlerin ortadan kalkıyor diye bir şey yok. Dijital sayaç takacak ekibimiz yok. Yapmak istediğimiz seçenek sunmak. Mekanik sayaçları sayacak eleman yok diyebilirsiniz. Dijital saatlere yaygın geçilmeye başladığımızda bizim abone sayımız 40-45 bin civarıymış. Bu aboneleri 5 kişi okuyormuş. Tahsilat oranı da yüzde 95 ile 97 arasında değişmiş. Şimdi o sayaçları okuyan kişiler yine aynı işi yapıyor” ifadelerini kullandı.