Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor Taraftarları kötü gidişe sosyal medyadan bir açıklama ile tepki gösterdiler. Cadde 14 taraftar gurubu yaptığı açıklamada "Bizler Boluspor aşığı insanlar olarak yaklaşık 1 senedir mevcut yönetim ve teknik heyeti şanlı armamıza layık bir şekilde yönetecek diye bekliyoruz. Ama bugüne baktığımızda, oynanan futbol sergilenen mücadelenin geçen seneden bir farkının olmadığını, ileri ki günler içinde bir umut taşımadığını üzülerek görüyoruz. Teknik heyet milli maç arasından sonra hazır olacağız diye beyanat veriyor.

Başkan dememiş miydi 'iskelet kadromuz hazır' diye! Madem iskelet kadro hazırdı Reha hoca neyin yeniden yapılanmasından bahsediyor. Bir tane yönetici çıkıp sormuyor mu 'Hocam sen 1,5 aydır ne yaptın?' diye. Takımın hazır olması için ikinci yarıyı mı bekleyelim?

Bizim artık sabredecek gücümüz kalmadı. Başkan sezon başında bu sene son senemiz demişti, doğru olacak herhalde. Seneye ikinci ligde kırmızı grupta beyaz grupta mıyız diye yerimizi arayacağız. İstifa da bir hizmettir.

Yapamıyorsanız ki yapamıyorsunuz istifa edin. Bu camia sahipsiz kalmaz, illaki bir yönetim çıkar, bu takım için gerekeni yapar. Bizler başarı aşığı insanlar değiliz, şu an kulüpteki birçok kişi Alibeyköyleri, Amasyaları, Küçükköyleri, yaşamamıştır, bilmez. Biz yine yaşarız siz o dönemlerde yoktunuz, yine olmamanız dileğiyle...” ifadeleri kullanıldı.