İstifa muamması

Haber: N. HalidAltundal

Ocak ayında gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Kongresinde, yeniden Merkez İlçe Başkanı seçilen Ersan Türkoğlu’nun istifa ettiği iddiası kamuoyu gündemine bomba gibi düştü. Partiye yakın yayın organları Türkoğlu’nun görevinin başında olduğunu ve istifanın söz konusu olmadığını bildirirken kimi yayın organları ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la olan fikir ayrılıkları sebebiyle istifanın gerçekleştiğini belirterek Türkoğlu’nun olduğunu ifade ettikleri şu demeçlere yer verdiler: “Liyakat, şeffaflık, ideolojik hassasiyetler, eleştirdiğimiz hataların yapılmaması gibi birçok konuda Belediye Başkanı Tanju Beyle giderilmesi mümkün olmayan fikir ayrılıklarımızın olduğu su götürmez bir gerçek. Böyle bir durumda yürütmekte olduğum ilçe başkanlığı görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmem mümkün gözükmüyor.”

Kamuoyunda istifa haberleri üzerine tartışmalar devam ederken CHP İl Yönetimi sessizliğini korudu. İstifa ile ilgili ne Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu tarafından ne de istifaya gerekçe gösterilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise herhangi bir resmi açıklama yapılmaması da kafalarda soru işareti oluşturdu.