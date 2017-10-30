Ak Parti'de istifası istenen belediye başkanları bir bir görevi bıraktıklarını kamuoyuna açıklarken, ana muhalefet süreci sorgulamaya devam ediyor. Aralarında Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in de bulunduğu istifa eden belediye başkanlarını, CHP'nin Düzce'den Sorumlu Milletvekili Mahmut Tanal'dan sonra bu kez CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan meclise taşıdı ve sorularına yanıt istedi. AK Parti'ye mensup 6 belediye başkanının istifa ettirildiğini belirten Özcan, "Bu 6 belediyede yaklaşık 30 milyon seçmen mevcut. Bu durumda bu kadar seçmen iradesi açığa çıktıktan sonra bir erken yerel seçim gündeminizde var mıdır?” dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Özcan, istifalarla ilgili kamuoyunu aydınlatıcı herhangi bir açıklama yapılmadığını savundu. Bu konuda hükümet yetkililerine defalarca soru sorduklarını ancak henüz bir cevap alamadıklarını belirten Özcan, "Halk tarafından seçilen AK Parti'ye mensup 6 belediye başkanı, sarayın iradesiyle istifa ettiriliyor. Hala bu istifaların neden gerçekleştiği konusunda kamuoyunu aydınlatıcı herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu belediye başkanları ile ilgili somut yolsuzluk iddiaları var mı?, bu belediye başkanlarının FETÖ terör örgütü ile bağlantıları var mı? Bu 6 belediyede yaklaşık 30 milyon seçmen mevcut. Bu durumda bu kadar seçmen iradesi açığa çıktıktan sonra bir erken yerel seçim gündeminizde var mıdır?” diye konuştu.