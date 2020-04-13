İstifası kabul edilmedi!

Haber: N. Halid Altundal

Cuma günü 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin arından vatandaşlar sokağa dökülmüş ve marketlere akın etmişti. Kamuoyunun gündemine bomba gibi düşen görüntüler sonrası eleştirilerin odağı haline gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Ancak Soylu’nun bu açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından istifasının kabul edilmediği kamuoyuyla notu kamuoyuyla paylaşıldı.

İletişim Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.