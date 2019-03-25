İstihdam ana gündem maddesi

Haber: Aysun Beykoz

Vali Ahmet Ümit, burada yaptığı konuşmada, Bolu'nun ülke kalkınmasına çok önemli katkılar sunduğunu ve bu seferberlikle katkısının daha da artacağına inandığını belirtti. Hem ülke hem de Bolu olarak konulan hedefi geçeceklerini umduğunu belirten Ümit, "Çalışan insanlarımızın yüzünün gülmesi, bununla birlikte ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunulması hepimizi mutlu ediyor. Bu gerçekten takdir edilmesi gereken bir davranış. Sizleri bu nedenle tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan istihdam seferberliği çağrısı üzerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ilgili bakanlıkların çalışmalarıyla bugüne kadar verilen en nitelikli istihdam teşviklerinin hayata geçirildiğini söyledi. İşverenleri kendilerine verilecek teşviklerden azami ölçüde yararlanmaya davet eden Ateş, Bolu iş dünyası olarak istihdam seferberliğine mümkün olan en iyi katkıyı sağlayabilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın ile SGK İl Müdürü Mustafa Turan, devlet tarafından sağlanan işveren destekleri ile ilgili sunumlar yaptı. Daha sonra, katılımcı firmalar söz alarak istihdam seferberliği kapsamında yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmaları ayrıca firma ve sektörleriyle ilgili sorun ve taleplerini aktardı.