İstihdam artıyor, Gerede büyüyor



Haber: Okay Özcan

Gerede Karma OSB'de Halavet Gıda Jelatin Fabrikasının açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde sanayiden tarıma hatta turizme kadar birçok sektörde açılışlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Mustafa Varank, her gittikleri şehirde coşkuyla karşılaştıklarını dile getirerek, "Bu teveccühe layık olabilmek için ülkemizin kalkınma ve refahı yolunda memleketin her bir metrekaresini arşınlıyoruz. Sanayicimizle omuz omuza gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Bolu'nun neresine bakarsanız bakın bizim hizmetlerimizi görebilirsiniz. Gerede'de önemli bir sanayi birikimi olduğuna işaret eden Bakan Mustafa Varank, "Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nin 2003'te altyapısı, 2016'da da eksik kalan imalatları Bakanlığımız desteğiyle tamamlandı. Proje için bugüne kadar yaklaşık 27 milyon liralık kredi kullandık. Bu bölgede yer alan 38 sanayi parselinin tamamı sanayicilerimize tahsis edilmiş durumda. Üretime geçen 20 parselde 1000 kişilik istihdam sağlandı, diğer parsellerde de inşaatlar devam ediyor. Gerede Deri OSB'nin Arıtma Tesisinin ihalesini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik, şu anda yapımı sürüyor. Gerede bu manada önemli bir potansiyele sahip. Burada savunma sanayimizin önemli firmalarından biri ASSAN'ın da önemli bir yatırımı olacak. Rahmetli Erbakan hocamızın açtığı GERKONSAN'ı inşallah tekrar sanayimize kazandıracağız. Orada da yatırım çalışmaları devam ediyor. Deri Organize Sanayi Bölgesine de düzenli depolama tesisi yapım işi de bu yıl içinde tamamlanacak. Gerede bizden ne talep ettiyse yerine getirdik, bundan sonra da Gerede'nin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sn. Fatih Metin, Milletvekillerimiz Sn. Fehmi Küpçü, Sn. Arzu Aydın, Sn. Muhammed Balta, Bolu Valimiz Ahmet Ümit, Kaymakamımız Cengiz Ayhan, AK Parti İl Başkanımız Suat Güner, İlçe Başkanımız İsmail Çetin, İl ve İlçe Protokolümüzün yoğun katılımlarıyla İlçemiz Karma OSB'de yapımı tamamlanan; Avrupa’nın jelatin üretim kapasitesi En Büyük Fabrikası Halavet Jelatin Fabrikasının açılışını gerçekleştirdik. Pandemiye rağmen İlçemize yatırımlar devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank'a, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sn. Fatih Metin’e ve emeği geçen herkese bugüne kadar Geredemize verdikleri ve bundan sonra verecekleri hizmetler için Şahsım ve İlçe Halkım adına şükranlarımı sunarım. İlçemize 2.yatırımını yaparak hayata geçiren, istihdama katkı sağlayan İskefe ve Halavet Gıda firmalarının sahiplerine, yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun’’ dedi.

KARMA OSB CAMİ TEMELİ ATILDI

Açılış sonrası Bakan Mustafa Varank Sakarya’da gerçekleşecek programa katılmak üzere İlçemizden ayrılırken Karma OSB’de yapımına başlanan Cami inşaatının temel atma töreni, açılışa katılan protokol tarafından gerçekleştirildi.