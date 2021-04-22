İstihdam garantili eğitim kursu

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Bolu’nun ilçesi olan Gerede’de Üniversite-Sanayi İş Birliği Projesi Kapsamında kurs verildi. Kursun sonucunda başarı gösteren öğrencilere sertifika verilmek üzere Gerede Meslek Yüksekokulu Amfi salonundaetkinlik yapıldı. Etkinlik,Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan,Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Profesör Dr. Mustafa Alişarlı,Gerede Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp,Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, Gerede Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp, Gerede Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuri Babayiğit, Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ferudun Kayave kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşti.Sertifikaları tek tek başarı gösteren öğrencilere takdim edildi.

Gerede Meslek Yüksekokuluna bağlı ayakkabı monte ve saya ile saraciye atölyelerinde Bolu İŞKUR, Bolu Ticaret Odası ve Gerede Halk Eğitim Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen Ayakkabı İmalatı Kursu 6 eğitmen ve 24 kadın kursiyer ile ayakkabı, saya, kemer ve cüzdan üretimine başlandı.

İstihdam garantili 3 ay süren kursun sonunda mesleki eğitimde başarı gösteren kursiyerler ile Ünder Ayakkabı Firması, Gerede Meslek Yüksekokulu atölyelerinde üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.